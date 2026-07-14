Бум штучного інтелекту хочуть стримати: в США ухвалили жорстке рішення щодо дата-центрів

В Нью-орку обмежили розбудову дата-центрів

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У вівторок, 14 липня, губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Гокул підписала офіційний указ про тимчасовий мораторій на будівництво нових великих дата-центрів та розширення наявних об’єктів, які споживають 50 мегаватів енергії і більше. Це рішення робить Нью-Йорк першим штатом у США, який запровадив таку масштабну заборону на тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту.

Про це повідомляє Gizmodo.

Причини заборони та екологічні ризики

Мораторій діятиме щонайменше рік, поки Департамент комунальних послуг штату не завершить комплексну оцінку впливу дата-центрів на навколишнє середовище. Фахівці детально проаналізують попит на електроенергію, використання води, якість повітря, рівень шуму та можливі наслідки для вразливих громад. Відповідно до указу, Департамент охорони навколишнього середовища вже призупинив видавання відповідних дозволів та ліцензій.

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«Оскільки розбудова дата-центрів загрожує підвищенням комунальних тарифів, виснаженням наших природних ресурсів і створює невизначеність для жителів Нью-Йорка, мій обов’язок — діяти і брати на себе лідерство», — наголосила Кеті Гокул.

Додатково губернаторка розглядає можливість ухвалення ще суворішого законопроєкту, який стосуватиметься об’єктів із споживанням від 20 мегаватів. Також влада штату планує скасувати податкові пільги для великих центрів оброблення даних та змусити операторів фінансувати модернізацію енергомереж.

Суспільний спротив та позиція Білого дому

Масштабна заборона з’явилася в той час, коли технологічні гіганти, такі як Meta, Amazon, Microsoft, Google та OpenAI, вкладають мільярди у створення інфраструктури для штучного інтелекту. Однак місцеві громади дедалі частіше виступають проти таких об’єктів на своїх територіях. Березневе опитування Gallup показало, що семеро з десяти американців виступають проти будівництва дата-центрів у своїх районах.

Водночас адміністрація президента Дональда Трампа активно підтримує розбудову таких технологічних хабів. У Білому домі переконані, що швидке розширення інфраструктури штучного інтелекту є критично важливим для національної безпеки США та економічної конкуренції з Китаєм. Ще в грудні президент підписав указ, який обмежує надмірне регулювання цієї сфери на рівні окремих штатів.

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Попри позицію федерального уряду, низка місцевих адміністрацій у Сіетлі, Міннеаполісі та Нью-Джерсі вже вивчають можливість запровадження власних обмежень. Тим часом великі технологічні компанії нещодавно підписали зобов’язання добровільно покривати витрати на генерацію енергії та модернізацію мереж, необхідних для роботи їхніх об’єктів.

Нагадаємо, розвиток інфраструктури штучного інтелекту перетворюється не лише на технологічний прорив, а й на серйозний екологічний виклик. Нове дослідження шокувало масштабами забруднення через діяльність ШІ, яке вже починає нищити планету.

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