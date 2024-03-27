Бум в оборонній промисловості: виробники танкових запчастин заявили про рекорди замовлень

Німецька збройова компанія, яка виробляє запчастини для танків Leopard 2 і Leclerc, повідомила про рекордну кількість замовлень на свою продукцію після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Німецький виробник танкових запчастин Renk повідомив про рекордно високу кількість замовлень, а його генеральний директор закликав інвесторів, які дотримуються принципів сталого розвитку, підтримувати компанії, що захищають "мирний, демократичний, вільний світ".

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що баварський виробник коробок передач і трансмісій для танків і фрегатів, зокрема Leopard 2 і Leclerc, 70% доходів якого припадає на військові замовлення, повідомив, про ріст замовлень у 2023 році майже на третину, до 1,3 млрд євро. Водночас загальний портфель замовлень збільшився до 4,6 млрд євро.

Акції компанії майже подвоїлися з моменту її лістингу на Франкфуртській фондовій біржі в лютому, оскільки інвестори стали більш прихильними до оборонної промисловості після початку наземних воєн в Україні і на Близькому Сході.

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Компанія Renk повідомила про доходи у розмірі 926 млн євро у 2023 році, що на 9% більше, ніж у попередньому році, і заявила, що очікує, що цього року обсяг продажів перевищить 1 млрд євро, оскільки замовлення надходять з усього світу, зокрема з Норвегії, Нідерландів та Індії.

Аналітики Berenberg назвали перші річні результати компанії після первинного публічного розміщення акцій "обнадійливими", зазначивши, що проблеми з ланцюгами постачання, з якими стикається вся європейська оборонна промисловість, продовжують "затягуватися".

За словами журналістів, європейські оборонні групи вже давно розчаровані суворими правилами ЄС, які диктують, яка діяльність є "сталою", і в деяких випадках їм важко отримати фінансування. Деякі країни-члени ЄС вимагають від Європейського інвестиційного банку змінити свій мандат на кредитування оборонних груп.

Нагадаємо, цього року український уряд також виділив майже 1,4 мільярда доларів на розвиток оборонної галузі, що у 20 разів більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення Росії. Значну частину коштів спрямовано на закупівлю зброї у приватних компаній, які стрімко розвиваються по всій країні.

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