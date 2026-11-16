Бункер часів Другої світової війни продають у Німеччині: який вигляд він має та скільки коштує

Бункер у Берліні / © Bild

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У престижному районі Берліна Шарлоттенбург виставили на аукціон колишнє бомбосховище часів Другої світової війни. Об’єкт площею 618 квадратних метрів розташований у підвалі житлового будинку на Кайзердамм. Стартова ціна — 398 тисяч євро.

Про це повідомляє Bild.

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Бункер у Берліні: історія укриття часів Другої світової війни

Колишнє бомбосховище розташоване на другому підвальному поверсі багатоквартирного будинку за адресою Kaiserdamm, 102. Будівлю звели 1906 року, а укриття облаштували у 1936-му — за три роки до початку Другої світової війни.

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Площа об’єкта становить 618 квадратних метрів. Він складається з 18 приміщень. Найбільша кімната займає 183 квадратні метри, а висота її стелі сягає майже п’яти метрів.

«Під час повітряної тривоги тут могли сховатися 250 людей. Наприкінці війни бункер, як вважають, використовували як військовий лазарет», — ідеться в описі німецької компанії Deutsche Grundstücksauktionen, який цитує видання Bild.

© Bild

© Bild

Після війни приміщення десятиліттями стояло порожнім. Лише у 2021–2022 роках його тимчасово використовували для мистецьких проєктів і виставок.

В аукціонних матеріалах серед можливих варіантів використання приміщення називають склад. Журналісти також припускають, що там можна облаштувати винний погріб, репетиційну базу, майстерню, артпростір або фотостудію.

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Однак новому власнику доведеться зіткнутися із серйозною проблемою — технічним станом об’єкта. У бункері немає опалення, сантехніки, сучасної вентиляції, інженерних комунікацій і захисних систем.

Скільки коштує бункер у Берліні та його утримання

Стартова ціна колишнього бомбосховища становить 398 тисяч євро. Крім того, щомісячні витрати на його утримання сягатимуть 742,86 євро.

На тлі продажу бункера над ним триває будівництво розкішних апартаментів із саунами та терасами. Найдорожча квартира площею майже 240 квадратних метрів коштуватиме близько 2,5 мільйона євро.

© Bild

Аукціон проведе компанія Deutsche Grundstücksauktionen 17 грудня в готелі MOA Berlin. Потенційному покупцеві доведеться не лише запропонувати щонайменше 398 тисяч євро, а й продумати, як реконструювати приміщення без вікон, опалення та санвузлів.

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У Берліні бракує цивільних укриттів: що відомо

Продаж бункера відбувається на тлі гострої дискусії в Німеччині про нестачу укриттів для цивільного населення.

«Наразі в землі Берлін немає функціональних публічних сховищ», — зазначає столична адміністрація на офіційному сайті.

Формально в Берліні обліковують чотири об’єкти цивільного захисту, розраховані загалом на 4080 осіб. Однак, за даними Федерального відомства нерухомості, жоден із них нині не готовий до експлуатації.

Після завершення Холодної війни Німеччина поступово відмовилася від системи публічних укриттів. Демонтаж частини сховищ розпочався 2008 року, а багато колишніх бункерів продали або перепрофілювали.

Нагадаємо, раніше у Великій Британії відкрили для відвідувачів секретний командний бункер Fan Bay, збудований за наказом Вінстона Черчилля під час Другої світової війни. Він розташований у білих скелях Дувра, на глибині близько чотирьох метрів. Звідти координували роботу артилерійської батареї, яка атакувала німецькі кораблі в протоці Ла-Манш.

Після війни бункер законсервували, а його обладнання знищили. Десятиліттями об’єкт залишався засекреченим, а тепер там проводять екскурсії для туристів.

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