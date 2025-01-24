"Бункер судного дня": де сховаються найбагатші люди, якщо розпочнеться Третя світова війна

Розкішний бункер вартістю 300 мільйонів доларів для 625 осіб відкриється вже 2026 року.

Американська компанія SAFE представила план будівництва розкішного бункера на випадок Апокаліпсиса. Бункер буде побудований у США, неподалік від Вашингтона. У разі глобальної катастрофи у цій підземній фортеці розмістяться 625 осіб, які заздалегідь куплять собі місце вартістю 20 млн доларів.

Про це пише DailyMail.

"Підземний бункер, який отримав назву Aerie, надасть клієнтам шанс вижити у разі катастрофи на поверхні, хоча для його забезпечення кожному з них доведеться викласти по 20 мільйонів доларів. Попри те, що новий притулок розташований поблизу Білого дому у Вашингтоні, керівники проєкту наполягають на тому, що місце розташування об'єкта є просто "збігом" і не має нічого спільного з глобальною напруженістю та страхами перед потенційною Третьою світовою війною", – йдеться у публікації.

Ця фортеця — лише одна з низки схожих притулків, збудованих для надбагатих людей за останні кілька років. Кім Кардаш'ян, Марк Цукерберг та Том Круз зізналися, що будують свої власні притулки або забронювали місце в одному з таких розкішних бункерів.

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Крім матраців з ефектом пам'яті та мармурової підлоги, Aerie надасть гостям неперевершений набір зручностей, включаючи медичну допомогу на базі штучного інтелекту, незліченні "оздоровчі програми" та ідеальне поєднання "захисту та розкоші", стверджують автори проєкту.

У притулку також буде кілька ресторанів, критий басейн, боулінг та скеледром. Будівництво величезної підземної фортеці коштуватиме колосальну суму 300 млн доларів.

Особлива увага у бункері приділяється медицині. Компанія обладнає у притулку медичні центри MediShield, обладнані інструментами на базі штучного інтелекту.

"Команда високоспеціалізованих медичних працівників компанії надасть вам ті ж стандарти, що й у медичному підрозділі Білого дому. Сучасні роботизовані служби забезпечують першокласну медичну допомогу та екстрене реагування незалежно від місцеперебування", – йдеться у рекламі притулку.

Оскільки притулок буде розташований глибоко під землею, стіни та стелі у приміщеннях будуть інтерактивними, щоб створити ілюзію "прекрасного вигляду за вікном" для зняття психологічної напруги.

Керівники проєкту зазначили, що місця в бункері будуть доступні для покупки тільки за особистим запрошенням. Зараз список можливих клієнтів ще обговорюється.

Хоча на завершення будівництва піде кілька років, ознайомчий тур бункером відбудеться 2026 року, коли потенційні клієнти зможуть відвідати його та вирішити, чи варто витрачати на це гроші.

Нагадаємо, у записах Ньютона знайшли передбачення дати кінця світу. Багато людей, які зараз живуть на планеті, можуть стати його свідками.

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