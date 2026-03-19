Бункерний диктатор: чи наважиться Путін повернутися до Кремля після ліквідації Хаменеї

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Російський президент Володимир Путін, ймовірно, остаточно перебрався до одного зі своїх захищених бункерів. Диктатор не на жарт наляканий долею іранського аятоли Алі Хаменеї та побоюється, що російська система тотального відеоспостереження може стати для нього смертельною пасткою.

Про безпрецедентні заходи безпеки та параною очільника РФ повідомляє BILD.

Зламані камери як смертельна зброя

Як відомо, 28 лютого під час цілеспрямованого ізраїльського авіаудару по резиденції в Тегерані було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Згодом з’ясувалося, що успіх цієї операції став можливим завдяки тривалому стеженню: іноземні спецслужби просто зламали мережу вуличних транспортних камер в іранській столиці та отримували зображення в режимі реального часу.

Російський опозиціонер Дмитро Гудков зазначає, що цей факт викликав справжню паніку серед чиновників Кремля. Лише в Москві в громадських місцях встановлено близько 276 тисяч камер відеоспостереження. Тепер Путін цілком обґрунтовано підозрює, що цей гігантський цифровий апарат стеження хакери можуть використати проти нього самого для наведення удару.

Втеча з Кремля та відключення інтернету

Страх замаху змусив диктатора кардинально змінити свої звички. Путін не з’являвся у своєму робочому кабінеті в Кремлі від 9 березня — тобто вже десять днів поспіль. Усі наради він проводить винятково відеозв’язком. Для порівняння, у січні його максимальна відсутність в урядовій резиденції становила не більше шести днів. ЗМІ також пов’язують цю паузу із заходами щодо термінового посилення захисту навколо особистих резиденцій Путіна.

Водночас колишній так званий «міністр держбезпеки ДНР» Андрій Пінчук припустив, що недавні масштабні збої в роботі інтернету в Московській області також мають причину. Вони можуть пояснюватися не лише страхом перед замахом на Путіна, а й можливим таємним візитом до Москви нового «верховного лідера» Ірану Моджтаби Хаменеї для медичного лікування на тлі полювання американських військових на іранську верхівку.

Додатковим ударом по нервовій системі російського керівництва стала звістка від 17 березня про ліквідацію ще одного ключового іранського політика — секретаря Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані, який відігравав важливу роль у відносинах між Москвою та Тегераном.

Нагадаємо, у Росії дедалі частіше лунають заклики перевіряти бомбосховища, а пропаганда вже відкрито заявляє, що безпечних регіонів більше не існує. У Москві та інших містах різко посилюють заходи безпеки, які ще нещодавно вважалися зайвими.