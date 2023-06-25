Бунт Пригожина: у США оцінили заколот та заявили, що сподівались на "кривавіший сценарій" - CNN

Розвідка США знала про наміри терориста Пригожина організувати заколот проти керівництва окупаційного Міноборони та сподівалась на "кривавіший сценарій". Американці здивовані тим, що регулярна армія не чинила спротиву бойовикам "Вагнера", а Пригожин так швидко уклав угоду з Кремлем.

Про це пише CNN з посиланням на анонімного американського високопосадовця.

Видання стверджує, що коли аналітикам американської розвідки стало зрозуміліше, що Євген Пригожин збирається мобілізувати терористів "Вагнера" всередині Росії, вони очікували, що його марш до Москви зустріне набагато більший опір і буде "набагато кривавішим, ніж він був".

За словами американського офіційного представника, він був здивований, що російські професійні військові не змогли краще протистояти військам "Вагнера", коли вони просувалися до Ростова і в напрямку Москви.

Ще більший подив, за словами американського чиновника, викликала швидкість угоди, яка була укладена в суботу, і яку, за словами Кремля, уклала Білорусь.

"Я знаю, що, за нашими оцінками, вона мала бути набагато більш жорстокою і кривавою", - сказав чиновник в інтерв'ю CNN.

За кілька днів до бунту терористів "Вагнера" американська розвідка вважала, що Пригожин збирається кинути виклик російському керівництву, проте було незрозуміло проти кого виступить терорист - проти військового керівництва чи Путіна.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що заколот Пригожина оголив тріщини в авторитеті Путіна.

Зазначимо, що ніч проти 24 червня вожак терористичної групи "Вагнер" Пригожин заявив, що його бойовики йдуть на Москву "за головами" військового керівництва країни. Вони спочатку захопили усі військові об'єкти у Ростові та Воронежі та продовжили рух на столицю країни-агресорки. Проте згодом Пригожин заявив, що йому вдалось домовитися з керівництво РФ та "не допустити кровопролиття".

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