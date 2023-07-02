Бунт Пригожина знизив загрозу ядерного конфлікту: чи виконуватимуть військові РФ накази Путіна щодо удару

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, який зі своїми найманцями здійснив так званий бунт проти Кремля, надав привід західним експертам засумнівалися, чи виконають російські військові командири наказ про ядерний удар.

Про це йдеться у виданні Business Insider.

"Експерти кажуть, що основна філософія Росії не змінилася, на папері російська політика щодо ядерної зброї не так відрізняється від американської. Але брязкання шаблями мало чіткий підтекст, мовляв, відійдіть і не допомагайте Україні, інакше Кремль збожеволіє. 2022 року така агресія широко розглядалася як слабкість", – пише Business Insider.

Також у матеріалі аналізують 2022 рік, а саме, поведінку Росії, що не перемагала на полі бою.

"Загрози зробити життя в Україні, а можливо, і в усьому світі, неможливою була картою розпачу. Втім, Володимир Путін весь цей час був більше зацікавлений у відновленні імперії, а не в організації Армагеддону. На думку деяких експертів, світ зробив би помилку, якби піддався такій ядерній риториці, оскільки це могло зробити світ страшнішим місцем. Адже ядерні погрози фактично замінили б на ефективну дипломатію", – йдеться у Business Insider.

А ось невдалий заколот "Вагнера", як пише видання, "відродив страх щодо Росії та її ядерної зброї". Адже з'явилася перспектива, що кілька тисяч колишніх в'язнів, які стали бійцями-найманцями, підняли перспективу того, що кілька тисяч ув'язнених, які перетворилися на солдатів-найманців, можуть взяти під контроль долю світу.

Проте у Business Insider йдеться і про те, що наслідком так званого невдалого держперевороту стало ослаблення очільника Кремля Путіна.

"Заколот Пригожина свідчить про те, що російський автократ все ж таки не має абсолютної влади. Представник західної розвідки сказав виданню Wall Street Journal, що заколот найманців продемонстрував межі влади Путіна і "фактично знизив загрозу ядерного конфлікту, оскільки підлеглі з меншою ймовірністю виконуватимуть його накази", – йдеться у матеріалі.

Навіть російська еліта, схоже, не до кінця розуміє, що сталося з повстанням Вагнера і чому.

"Якщо наступ "Вагнера" не зустрів опору на відстані 800 км, тому що російські військові відмовилися виконувати накази зупинити його, то це гіпотетично може означати, що вони також можуть відмовитися від виконання інших наказів, включаючи проведення ядерних операцій", - сказав директор "Проекту ядерної інформації Федерації американських учених" Ганс Крістенсен у коментарі Business Insider.

Тим часом Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у країні не бачать жодних змін в ядерній політиці Росії.

Нагадаємо, збройний бунт Пригожина продемонстрував руйнівний вплив на РФ та події на фронті. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оцінив, як бунт російських найманців вплинув на ситуацію на фронті, а також – загрозу з боку ПВК у Білорусі.

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