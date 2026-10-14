Бунт сенаторів та звинувачення у зраді: угода Трампа з Росією розколола США, і все стає лише гірше

Сенатори США повстали проти Трампа / © Associated Press

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Обіцяна Дональдом Трампом угода з Москвою щодо постачання пального спричинила хвилю обурення серед американських законодавців. Група з дванадцяти сенаторів від обох провідних партій закликала очільника Білого дому негайно скасувати угоду. Водночас Трампа почали звинувачувати у зраді.

Про це пишуть Welt та BBC.

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Як сенатори США почали бунтувати проти Трампа й звинувачувати його у зраді

Сенатори США почали прямо звинувачувати чинну адміністрацію президента у зраді союзників і підтримці агресора. Серед підписантів звернення — порівну представників Демократичної та Республіканської партій. Документ неочікувано підписав екслідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл.

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У спільному листі, ініційованому демократом Річардом Блюменталем, сенатори жорстко розкритикували дії американського президента:

«Надання Москві можливості вільно продавати російське дизельне пальне на світовому ринку шкодить інтересам безпеки США та є зрадою народу України, який продовжує захищатися від убивчої війни Путіна, що порушує норми міжнародного права», — наголошується в документі.

«Ця угода — подарунок нашому супротивнику й зрада наших союзників; її слід скасувати», — окремо підкреслили сенатори.

Приводом для гучного політичного скандалу стала заява Трампа про досягнення домовленостей із Кремлем. За словами президента США, Росія має «негайно направити понад 300 тисяч тонн дизельного пального» на американський та глобальний ринки, а в листопаді гарантувати відвантаження ще 500 тисяч тонн.

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Трамп фактично проігнорував запроваджені Вашингтоном і західними партнерами санкції проти РФ. Таку поведінку президента США пояснюють лише тим, що через бойові дії з Іраном цінники на АЗС стрімко пішли вгору, що підвищило вартість життя для американців, тож республіканці напередодні виборів опинилися у скрутному становищі.

Утім, сенатори переконані, що залучення російського дизелю не розв’яже проблеми, але забезпечить Кремль додатковими коштами для продовження війни в Україні.

Фатальна помилка Трампа перед виборами

Усього за кілька тижнів до проміжних виборів до Конгресу США, які визначать контроль над законодавчим органом, Трамп припустився масштабної помилки, коли уклав угоду з РФ.

Соціологічні опитування свідчать, що американці вважають головною причиною економічних негараздів війну проти Ірану, а рівень підтримки рішень президента щодо економіки та конфлікту стрімко падає.

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Днями Трамп укотре оголосив про «енергетичне перемир’я» між Росією та Україною. Однак реальність виявилася іншою: президент України Володимир Зеленський зазначив, що Київ не отримував попередніх повідомлень про таку угоду, хоча й дотримуватиметься її, а Москва відреагувала черговою масованою атакою на українські електростанції.

Останнім часом саме Володимир Зеленський став головним об’єктом критики з боку Трампа. На Україну покладають відповідальність за створення світового дефіциту пального нібито через удари по російських НПЗ. Крім усього, Трамп висловився, що українцям час обрати нового президента.

Видання Financial Times та телеканал CNN також повідомили про погрози Вашингтона припинити постачання зброї та передачу розвідувальних даних, якщо Київ не зупинить атаки на російські НПЗ.

Коментуючи стиль поведінки Трампа, засновник незалежного аналітичного центру Pangaea Policy Террі Гейнс зазначив:

«Я вважаю, що президент має довгу публічну історію, що охоплює ціле десятиліття різких нападів на тих, хто не робить того, чого він хоче, тоді й так, як він цього хоче».

Передчасне оголошення домовленостей ще до їхнього фінального підписання вже стало звичною тактикою Трампа. Тим часом міжнародна та внутрішня спільнота зустріла такі кроки гострою критикою. Дії Трампа об’єднали навіть республіканців проти свого президента.

Загострює ситуацію також те, що після так званої угоди з РФ ціни на пальне у США не змінилися.

Угода Трампа грає Путіну на руку

Нагадаємо, Володимир Путін отримав суттєві політичні дивіденди від заяв Дональда Трампа про «дизельну угоду», яка передбачає пом’якшення санкцій США в обмін на російське пальне.

Реакція Володимира Зеленського та американських політиків на цю ініціативу спровокувала Трампа на різку критику на адресу українського президента із закликами змінити керівництво України й звинуваченнями у продовженні війни та зростанні цін на пальне. Кремль одразу підхопив цю риторику, використавши її для посилення тиску на Київ, посилення пропаганди про нібито блокування Україною мирного процесу та відкидання пропозицій щодо тимчасового затишшя.

Водночас Трамп продовжує стверджувати, що сторони дотримуються «енергетичного перемир’я», попри регулярні російські удари по українських об’єктах енергетики та газовидобутку. Попри те, що сама «дизельна угода» може зіткнутися з правовими перешкодами в Сенаті США через законодавчі обмеження на імпорт російської нафти, Москва вже здобула головне: нові важелі впливу для просування власних умов та інструменти тиску на Україну.

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