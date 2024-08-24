Бунт у російських колоніях: ISW вказав на цікаву деталь і як це вплине на Кремль

Американський інститут вивчення війни (ISW) вважає, що захоплення заручників та бунт у колонії Волгограда негативно вплине на зусилля Кремля щодо боротьби із побутовим екстремізмом.

Про це йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зауважили, що російські джерела скаржилися на "радикалізацію ув'язнених у російських колоніях і стверджували, що ця проблема загострилася з початком повномасштабного вторгнення в Україну, мобілізації ув'язнених для участі в бойових діях в Україні, а також через збільшення потоків раніше засуджених мігрантів із Центральної Азії до Росії". Так звані російські "військкори" закликала владу вирішити цю проблему.

В Інституті вивчення війни зауважили, що це вже не вперше у РФ спалахує бунт у колонії. Так, раніше шість ув'язнених, пов'язаних з "Ісламською державою", у слідчому ізоляторі в Ростові-на-Дону аналогічним чином взяли в заручники двох співробітників СІЗО в червні 2024 року.

"ISW продовжує оцінювати, що Кремль намагався показати, що він бореться з побутовим екстремізмом після нападу на "Крокус Сіті Холл", але кризи із захопленням заручників у в'язницях підривають ці зусилля Кремля", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 серпня стало відомо, що у в'язниці Волгограда спалахнув бунт.

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