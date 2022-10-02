Бунтівники в Буркіна-Фасо атакували посольство Франції: дехто загортався в прапори РФ (фото)

В африканській країні, де відбувся новий державний переворот, бунтівники здійснили напад на посольство Франції, дехто з них мав на собі російський прапор.

У суботу, 1 жовтня, в столиці Буркіна-Фасо бунтівники, які підтримують самопроголошеного лідера, капітана армії Ібрагіма Траоре, влаштували пожежу на території французького посольства. Вони звинувачують Францію у підтримці поваленого в результаті державного перевороту президента Поля-Анрі Дамібу.

Як повідомляє Reuters, представники військової хунти виступили на державному телебаченні та заявили, що Даміба сховався на базі французької армії, звідки організовував контрудар по бунтівниках.

Міністерство закордонних справ Франції оприлюднило заяву, в якій говориться, що база ніколи не приймала Дамібу, який також захопив владу в результаті державного перевороту 24 січня цього року.

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Однак сотні людей, які підтримують Траоре, зібралися перед французьким посольством у суботу на знак протесту. Антифранцузькі демонстранти також зібралися та закидали камінням Французький культурний центр у південному місті Бобо-Діуласо.

Надвечір у посольстві спалахнула пожежа, було чутно кілька пострілів.

Як свідчать опубліковані фото з місця події, дехто з бунтівників, які були біля дипломатичного представництва Франції мав накинутий на плечі прапор РФ.

Фото: із соцмереж

Речник МЗС України Олег Ніколенко коментуючи у Twitter держпереворот у Буркіна-Фасо, заявив, що причиною колотнечі у країнах Західної Африки є присутність російських найманців.

"Тривожні повідомлення про новий державний переворот у Буркіна-Фасо. Присутність російських найманців у Західній Африці суттєво підриває її мир і безпеку. Вони мають залишити регіон. Ми підтримуємо зусилля ECOWAS (Економічне співтовариство країн Західної Африки – ТСН.ua) у просуванні плану переходу Буркіна-Фасо до демократії", - написав він.

Troubling reports of the new coup d'état in Burkina Faso. The presence of Russia’s mercenaries in West Africa significantly undermines its peace and security. They must leave the region. We support ECOWAS’s efforts in advancing Burkina Faso’s transition plan back to democracy. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) October 1, 2022

Нагадаємо, раніше Організація Об'єднаних Націй звинувачувала російських найманців у вбивстві мирних жителів, грабежах будинків і смертельних обстрілах вірян у мечетях під час військових операцій в Центральноафриканській Республіці.

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