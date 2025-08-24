ТСН у соціальних мережах

Світ
259
2 хв

Burning Man 2025: буря зруйнувала українську "Хмару"

Потужна буря у пустелі Блек-Рок знищила український артпроєкт “Black Cloud”, який мав представити Україну на фестивалі Burning Man 2025.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Інсталяція Black Cloud

Інсталяція Black Cloud / © Григорій Веприк

Інсталяція Black Cloud, яка мала представляти Україну на фестивалі незалежного мистецтва Burning Man 2025 у США, була знищена сильним вітром.

Про це повідомив Віталій Дейнега, співавтор проєкту та засновник медіа-проєкту Ukrainian Witness.

Інсталяція Black Cloud. / © Григорій Веприк

Інсталяція Black Cloud. / © Григорій Веприк

Масивна “Грозова хмара” вагою близько семи тонн не витримала раптового шторму, який обрушився на пустелю Блек-Рок у Неваді. Буря пройшла вже після того, як інсталяцію встановили на місці фестивалю, який стартував 24 серпня.

“Перші відгуки від відвідувачів були надихаючими. Люди з’їжджалися з усіх куточків пустелі, щоб побачити цей величезний та незвичний об’єкт. Він не залишив байдужим нікого. Це мав бути такий же успіх, як торішня робота I’m Fine. Але потім прийшов апокаліпсис”, — розповів Дейнега у Facebook.

Інсталяція Black Cloud. / © Григорій Веприк

Інсталяція Black Cloud. / © Григорій Веприк

За його словами, буря була надзвичайно сильна та раптова. Інсталяція спочатку протистояла вітру 15 хвилин, але потім була розірвана посередині, і вітер остаточно знищив її. Незважаючи на це, команда намагалася врятувати “Хмаринку” та табір. Дейнега наголосив на самовідданості команди та планує продовжити проєкт у європейському турне, яке вже має підтверджені локації та дати.

Олексій Сай на Burning Man 2024. / © Бабель

Олексій Сай на Burning Man 2024. / © Бабель

Інсталяцію створив український художник Олексій Сай. Робота символізує виклики та небезпеки сучасного світу і візуалізує загрозу можливого глобального конфлікту. До цього кияни вже мали можливість побачити інсталяцію на Софійській площі.

