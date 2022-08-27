Буряти та тувинці уже закінчуються: в "елітних" областях РФ посилюється прихована мобілізація

Виснаження мобілізаційного потенціалу проти України, а це в основному солдати з неблагополучних регіонів Росії, примушує Кремль активізуватись в так знаних "центральних областях".

За даними української розвідки, "прихована" мобілізація посилюється у Московській та Ленінградській областях Росії. Кураторами мобілізаційних кампаній призначаються безпосередньо керівники відповідних регіонів. Зокрема, Андрій Воробйов, губернатор Московської області, який обіймає цю посаду з 2012 року.

Про це йдеться на сайті ГУР МО України.

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"Основа мобілізаційних заходів – широка рекламна кампанія, яка включає в себе агітацію на основних телеканалах, радіо, в Інтернеті та друкованих ЗМІ. Чоловікам призовного віку пропонується підписати контракти "добровольців" на строк від 3-х до 12-ти місяців. Основна мотивація – підвищене грошове забезпечення. Кандидатам обіцяють зарплатню у розмірі до 240 000 руб., яка перераховується на спеціальну банківську картку від військкомату. На час навчання і простою – 30 000-45 000 руб", - зазначають в розвідці.

Додають, контракт підписується після проходження таких обов’язкових процедур, як психологічних тестів, заповнення анкети, а також проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). ВЛК проводиться умовно.

"Фактично гребуть всіх охочих, навіть обмежено придатних. Наразі основна частина охочих з Москви та Московської області укладає контракти на базі військової частини 73621 (1 танкова армія) ЗС рф (Одинцово, мікрорайон Баковка, московська обл.)", - повідомляють в ГУР.

Після підписання контракту проводиться підготовка контрактників від 10 днів до місяця. Головну увагу зосереджено на підготовці екіпажів танків Т-72Б3. Надалі новоспечених "контрактників" відправляють в 56-й центр підготовки молодших спеціалістів мотострілецьких військ (в/ч 71717), який перебуває в Ленінградській обл., для проходження поглибленої підготовки.

Нагадаємо, за наявною інформацією української розвідки, Путін, підписавши указ про збільшення кількості армії, хоче перекинути на війну в Україну ще орієнтовно 90 000 військовослужбовців.

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