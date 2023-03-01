Бурятські шамани вперше за 800 років провели "таємний обряд": "викликають духів", щоб окупувати Україну

У Бурятії шамани вперше за 800 років провели "таємний обряд", щоб російські окупанти змогли захопити нашу державу. Буряти вгледіли "темні часи" через поразку окупаційної армії на фронті.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Бурятські шамани, замість того, щоб допомогти своєму народу нарешті почати гідно жити, вирішили провести "таємний обряд", щоб росіяни змогли окупувати нашу державу. Там заявили, що проводять його вперше за 800 років, оскільки зараз для Росії настали "темні часи".

"Потрібно було знайти спеціальні камені, хмиз і весь цей час молитися. Обряд відбувався не кілька годин, а три дні – на ньому були нащадки Чингісхана", - каже "спадковий шаман" Олег Булатов.

Фото: пропаганда РФ

Шаман каже, що молитися під час цього обряду потрібно кілька днів. Для цього вони оселяться в юртах та "викликатимуть духів", щоб ті допомогли окупувати Україну.

Нагадаємо, бурятські шамани зібралися "чистити" російських окупантів, які повертаються з війни в Україні додому, бо вони нібито з фронту "тягнуть душі померлих".

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