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Бурий ведмідь роздер чоловіка — тіло виявили на околиці населеного пункту
У Румунії знову сталася трагедія — хижак вбив 34-річного чоловіка.
У Румунії триває розслідування обставин загибелі 34-річного чоловіка, якого виявили мертвим з ушкодженнями, що можуть свідчити про напад ведмедя.
Про випадок повідомляє News.ro.
Тіло чоловіка виявили у суботу, 6 червня, на околицях населеного пункту Прод у повіті Сібіу, розташованому в центральній частині країни.
За словами представників поліції міста Думбревені, первинні дослідження вказують на те, що місцевий мешканець став жертвою ведмедя.
У низці вропейських країн спостерігається зростання популяції ведмедів, що призводить до частіших контактів з людьми. Це особливо стосується Румунії, де популяція бурих ведмедів є найбільшою в Європі.
Нагадаємо, у Румунії дика ведмедиця напала на болгарського туриста просто в салоні його авто. Чоловік намагався погодувати хижака, але ледь не став його жертвою.