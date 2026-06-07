Хижаки все частіше нападають на людей / © pexels.com

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У Румунії триває розслідування обставин загибелі 34-річного чоловіка, якого виявили мертвим з ушкодженнями, що можуть свідчити про напад ведмедя.

Про випадок повідомляє News.ro.

Тіло чоловіка виявили у суботу, 6 червня, на околицях населеного пункту Прод у повіті Сібіу, розташованому в центральній частині країни.

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За словами представників поліції міста Думбревені, первинні дослідження вказують на те, що місцевий мешканець став жертвою ведмедя.

У низці вропейських країн спостерігається зростання популяції ведмедів, що призводить до частіших контактів з людьми. Це особливо стосується Румунії, де популяція бурих ведмедів є найбільшою в Європі.

Нагадаємо, у Румунії дика ведмедиця напала на болгарського туриста просто в салоні його авто. Чоловік намагався погодувати хижака, але ледь не став його жертвою.

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