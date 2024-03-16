Business Insider: РФ може напасти на територію НАТО 2026 року – секретний звіт спецслужб Німеччини

Окупаційна армія Росії 2026 року може напасти на територію країн-членів НАТО. Про це йдеться у звіті спецслужб Німеччини щодо аналізу військової загрози з боку РФ.

Пише Business Insider.

Так, згідно з аналізом, Росія готується до масштабного конфлікту із Заходом, на що вказує реорганізація армії РФ, пересування військ і розміщення ракет на заході країни, а також нарощування російського виробництва озброєнь.

"Уже не можна виключати, що Росія нападе принаймні на частину території НАТО від 2026 року, наприклад у країнах Балтії або Фінляндії", – цитує звіт Business Insider.

Саме нарощування виробництва озброєнь може призвести до того, що Росія подвоїть свою військову міць протягом наступних п'яти років у порівнянні з сьогоднішнім днем, особливо в галузі звичайних озброєнь, йдеться у секретному звіті.

У штаб-квартирі НАТО також поділяють занепокоєння щодо зростання військової потужності Росії, але там вважають, що це не обов'язково має призвести до війни.

Так, за оцінками спецслужб США, "в середньостроковій перспективі" не має небезпеки нападу Росії на НАТО. На їхню думку, армії РФ знадобиться ще від п'яти до восьми років, щоб відновити військову міць, яку вони мали до вторгнення до України.

Нагадаємо, Foreign Policy заявило, що Росія вже готується до наступної війни. Ймовірно, йдеться про конфлікт з НАТО, який може статися протягом наступних 10 років.

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