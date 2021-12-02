Бустерне щеплення: чому воно дуже важливе, попри те, що вакцинований Ізраїль продовжує хворіти

Бустерне щеплення: чому воно дуже важливе, попри те, що вакцинований Ізраїль продовжує хворіти

Медики в Ізраїлі переконують людей, що альтернативи немає.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що третя - так звана бустерна - доза буде доступна не раніше січня. США вирішили зробити ревакцинацію усьому дорослому населенню. В ЄС обговорюють можливість прискорити бустерне щеплення. Тим часом Ізраїль вважає, що Європа затягує з цим, що веде до спалахів захворюваності. Скільки тримається захист після другої вакцинації і навіщо Ізраїль щеплює усе населення втретє, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 1 грудня 2021 року.

Дослідження показали, що у вакцинованих двічі захист починає знижуватися через 6 місяців після другої ін'єкції. Тому в Ізраїлі з кінця літа розпочали вакцинацію третьою дозою.

Досвід Ізраїля показав, що бустерна доза вакцини від ковіду врятувала систему охорони здоров'я від черговою хвилі штаму "Дельта".

Двома дозами в Ізраїлі щеплено 62% населення. Бустерною дозою - 44%. Медики в Ізраїлі переконують людей, що альтернативи немає.

При цьому вакцинований Ізраїль продовжує хворіти, - однак у легкій формі. За минулу добу - понад 500 позитивних ПЛР тестів. На всю країну десяток хворих в стаціонарі - це ті хто відмовився од вакцинації. За тиждень 13 осіб померли. Це найкращі показники у світі. Професор Габі Барабаш каже, що світ нехтує досвідом Ізраїлю.

А нові хвилі коронавірусу в Європі говорять лише про одне - світ запізнюється з рішенням вакцинувати людей бустерною дозою.

В ЄС тільки зараз обговорюють її запровадження. Міністр Віктор Ляшко вважає, що ревакцинація не на часі. Бо в Україні перше щеплення не зробили більшість українців. Тим часом ізраїльські паспорти вакцинації діють до кінця 2021 року.

Ізраїльські науковці вивчають, скільки буде тривати захист після бустерної дози. Кажуть, що про четверту дозу говорити зарано - пройшло ще занадто мало часу, аби зробити ґрунтовні висновки.

Нагадаємо, у Європі впродовж останнього тижня кількість нових випадків зараження COVID-19 зросла на 7%, а "ковід"-смертей - на 10%.

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