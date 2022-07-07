"Бути лідером – першим прибути до Києва, попри ракетні обстріли": у Зеленського відреагували на відставку Джонсона

На Банковій прокоментували відставку британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона.
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, коментуючи заяву Джонсона про відставку, наголосив, що "бути лідером — це першим приїхати до Києва, попри ракетні обстріли".
Про це радник ОП написав у Twitter та опублікував відеозвернення з цього приводу.
У Зеленського подякували Джонсону за потужну підтримку України у боротьбі з російським злом.
"Пан Джонсон - це людина, яка відразу почала називати речі своїми іменами, яка відразу запропонувала глобальній політиці змінти принципи і стати більш відповідальними. І не робити вигляд, що це якась маленька конфліктна ситуація (війна в Україні - ред.). І сьогодні ми маємо все, що потрібно для ефективної оборони країни. Це і зброя, і партнерство, і коаліція. І саме завдяки пану Джонсону ми розуміємо, що перемога - це дійсно символ майбутнього в Україні. Перемога буде за нами", - сказав Подоляк у відеозверненні.
To be a leader – to call evil a evil and to take responsibility in the hardest times. To be a leader – to be the first to arrive in Kyiv, despite missile attacks. Thanks @BorisJohnson for realizing the threat of RF monster and always being at the forefront of supporting . pic.twitter.com/vIuXVjUbzG— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 7, 2022
Нагадаємо, 7 липня почільник уряду Британії Борис Джонсон заявив, що ухвалив рішення піти у відставку з посади прем'єр-міністра та лідера Консервативної партії. Він буде виконувати обов'язки, поки не призначать нового лідера партії. Водночас Джонсон запевнив, що після його відставки підтримка України з боку Британії не зменшиться.
Цьому передувала урядова криза, яка виникла на тлі скандалу з Крісом Пінчером, який відповідає за присутність у парламенті та голосування депутатів-консерваторів. Урядовці масово йдуть у відставку. За добу щонайменше 30 урядовців написали заяви про відставку.
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