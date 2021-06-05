Була ціллю нападу: в Афганістані внаслідок вибуху загинула журналістка

Міна Хайрі працювала на Ariana News від 2017 року.

В столиці Афганістану, Кабулі, внаслідок вибуху загинула ведуча новин.

Цей напад став останнім у серії атак на журналістів у країні, повідомляє "Радіо Свобода".

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Зазначається, що 23-річна Міна Хайрі, яка працювала на Ariana News від 2017 року, загинула в результати вибуху бомби в мікроавтобусі. Крім того, загинуло четверо осіб. Серед жертв і мати журналістки. Поранення отримали її сеста, а також шість мирних мешканців.

Керівник афганістанського Комітету із захисту журналістів Абдул Муід Хашимі повідомив, що, за попередньою інформацією, Хайрі була ціллю нападу.

Слід зауважити, що від березня 2020 року в Афганістані було вбито 11 журналістів і працівників ЗМІ. Організація "Репортери без кордонів" звернулася до Міжнародного кримінального суду в Гаазі з проханням розслідувати вбивства як можливі військові злочини.

Як повідомлялося, в Афганістані в суботу, 29 травня, четверо людей загинули внаслідок вибуху в автобусі в місті Баграм провінції Парван, ще 13 пасажирів отримали травми.

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