"Був дуже збуджений і агресивний": у Польщі українець відкусив жінці шматок вуха і вкрав її авто

Подія сталась посеред дороги, перед "зеброю", коли водійка пропускала пішохода.

У польському місті Познань 35-річний українець напав на жінку і вкрав її авто.

Як повідомляє видання InPoland, подія сталась вночі. Жінка зупинилась перед пішоходним переходом, щоб пропустити чоловіка, а він застрибнув до неї в машину, вкусив її за вухо та вкрав її машину.

"Чоловік був дуже збуджений і агресивний. Жінка їхала на Citroen і зупинилася перед пішоходним переходом, щоб пропустити його, тоді чоловік увірвався до її автомобіля, почав погрожувати, відкусив шматок її вуха та викрав транспортний засіб", - розповіли в поліції Познані.

На вкраденому авто чоловік проїхав кілька вулиць, зачепив дорожній знак, після чого вийшов з машини і почав втікати. Але його швидко затримали.

За даними поліції, чоловік пошкодив щонайменше 5 авто. Чоловіка помістили до лікарні через його поведінку і стан, наразі правоохоронці очікують від лікарів дозволу на допит порушника і подальшу роботу з ним.

Постраждалій жінці надали допомогу, після чого вона повернулася додому.

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