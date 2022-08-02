Був хірургом, дивом вижив після нападу, брав участь у вбивстві президента: що відомо про ліквідованого США Аймана аз-Захавірі

На місце, де перебував терорист, була скинута вибухівка з безпілотника.

Що відомо про ліквідованого Аймана аз-Завахір, йдеться в матеріалі CNN.

Смерть лідера "Аль-Каїди" Аймана аз-Завахірі внаслідок удару американського безпілотника поклала край його "сліду вбивств та насильства щодо американських громадян", заявив у понеділок увечері президент Джо Байден.

За словами Байдена, 71-річний Завахірі був ключовим архітектором численних нападів на США та "брав активну участь" у плануванні терактів 11 вересня 2001 року.

"Людям у всьому світі більше не потрібно боятися злісного та рішучого вбивці. Сполучені Штати продовжують демонструвати нашу рішучість та нашу здатність захищати американський народ від тих, хто прагне заподіяти нам шкоди", — сказав Байден.

Як Завахірі прийшов до влади?

Завахірі народився в 1951 році і виріс у багатому районі Каїра у Єгипті у родині відомого лікаря та онука відомих учених. Його дід Рабіа аз-Завахірі був імамом в університеті аль-Азхар в Каїрі. Його двоюрідний дідусь Абдель Рахман Аззам був першим секретарем Ліги арабських держав.

Завахірі був ув'язнений за участь у вбивстві президента Єгипту Анвара Садата у 1981 році.

"Ми хочемо говорити з усім світом. Хто ми? Хто ми?" сказав він у тюремному інтерв'ю.

На той час Завахірі, молодий лікар, уже був переконаним терористом, який роками планував повалити єгипетський уряд і прагнув замінити його фундаменталістським ісламським правлінням. Він гордо підтримав вбивство Садата після того, як єгипетський лідер уклав мир з Ізраїлем.

Якими були його стосунки з Усамою бен Ладеном?

Завахірі залишив Єгипет у 1985 році і попрямував до Пешавара, Пакистану, де працював хірургом, лікуючи бойовиків, які воювали з радянськими військами в Афганістані. Саме там Завахірі познайомився з бен Ладеном, який також залишив привілейоване життя, щоб приєднатися до війни в Афганістані. Ці двоє зблизилися. Згодом бен Ладен та Завахірі на початку 1998 року оголосили про створення Всесвітнього ісламського фронту джихаду проти євреїв та хрестоносців — формального злиття єгипетського ісламського джихаду та "Аль-Каїди". У якийсь момент він виступав як особистий лікар бен Ладена.

"Ми працюємо з братом бен Ладеном, — сказав він, оголошуючи про злиття свого терористичного угрупування у травні 1998 року. — Ми знаємо його вже понад 10 років. Ми боролися з ним тут, в Афганістані".

Разом два лідери терористів підписали фетву, або декларацію: "Рішення вбивати і боротися з американцями та їхніми союзниками, чи це цивільні особи, чи військові, є обов'язком кожного мусульманина".

Яку роль відіграв Завахірі у нападах Аль-Каїди на США?

Напади на США та їхні об'єкти почалися невдовзі після фетви бен Ладена та Завахірі, коли терористи-смертники підірвали посольства США в Кенії та Танзанії, внаслідок чого загинуло понад 200 осіб та було поранено понад 5000 осіб.

Потім був напад на військовий корабель США "Коул" в Ємені в жовтні 2000 року, коли терористи-смертники на шлюпці підірвали їхній човен, вбивши 17 американських моряків і поранивши 39 людей.

Кульмінація терористичної змови Завахірі настала 11 вересня 2001 року, коли близько 3000 людей було вбито внаслідок нападу на вежі-близнюки Світового торгового центру та Пентагону. Четвертий викрадений авіалайнер, що прямував до Вашингтона, розбився на полі в Пенсільванії після того, як пасажири чинили опір.

До та після терактів 11 вересня Завахірі з'являвся на численних відео- та аудіозаписах, закликаючи до нападів на західні цілі та закликаючи мусульман підтримати його справу.

Брат Завахірі, Мохаммад, сказав CNN у 2012 році: "Перш ніж ви називаєте мене і мого брата терористами, давайте визначимо його значення. Якщо це означає тих, хто є кровожерливими безжалісними вбивцями, це не те, чим ми займаємося", — сказав він. "Ми лише намагаємося відновити деякі з наших прав, захоплених західними державами протягом всієї історії".

Коли Завахірі очолив Аль-Каїду?

Завахірі став лідером "Аль-Каїди" після того, як американські війська вбили бен Ладена у 2011 році.

Він постійно переїздив з місця на місце, коли після терактів 11 вересня почалося вторгнення США до Афганістану. У якийсь момент він дивом уникнув нападу США у суворому гірському районі Тора-Бора в Афганістані, нападу, внаслідок якого загинули його дружина та діти.

На брифінгу групи експертів Організації Об'єднаних Націй минулого тижня було зазначено, що очевидне підвищення комфорту та здатності Завахірі до спілкування співпало із захопленням Талібаном Афганістану та консолідацією влади ключових союзників "Аль-Каїди" у їхній де-факто адміністрації.

Останнім відомим публічним виступом Завахірі було аудіо, опубліковане 13 липня медіа-підрозділом "Аль-Каїди".

Як США вбили Завахірі?

США провели "точну контртерористичну операцію" в Афганістані проти Завахірі, який переховувався у конспіративній квартирі в Кабулі.

У суботу, 30 липня, о 21:48 за східноєвропейським часом - о 6:18 за кабульським часом - за допомогою безпілотного повітряного удару було завдано "точкового авіаудару" з використанням двох ракет "Хеллфайр" на зустрічі Захаварі та його ключовими радниками. Під час удару у Кабулі не було американського персоналу.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден заявив, що “справедливість звершилася” після того, як у своїй промові в Білому домі підтвердив ліквідацію лідера терористичної організації “Аль-Каїда” Аймана аз-Завахірі, який переховувався у столиці Афганістану.

У ніч проти 2 серпня у Білому домі заявили про проведення успішної антитерористичної операції.

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