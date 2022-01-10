В Ізраїлі вперше зафіксували міокардит через "Омікрон": що відомо

Наразі пацієнт перебуває у реанімації.
В Ізраїлі вперше зафіксували міокардиту (запалення серцевого м'яза) у хворого на новий штам коронавірусу "Омікрон".
Про це пише Times of Israel.
За даними лікарів медичного центру Шиба в Тель-ха-Шомер, 43-річний чоловік був госпіталізований до їхнього відділення з коронавірусом і лікувався від міокардиту.
"Ми вперше спостерігаємо подібне з Omicron", - сказав експерт в області кардіології, професор Шломі Матецкі.
Наразі пацієнт перебуває у реанімації. Лікарі кажуть, що хворий був вакцинований проти коронавірусу. Друге щеплення від отримав у серпні. Крім того, він був здоровим і без супутніх захворювань.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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