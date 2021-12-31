Був випадковим свідком: через запуск феєрверку напередодні Нового року загинув 12-річний хлопчик

Був випадковим свідком: через запуск феєрверку напередодні Нового року загинув 12-річний хлопчик

Чоловіка, який запустив феєрверк, затримали.

У містечку Хаксберген, що у Нідерландах, 31 грудня о 11:30 через запуск феєрверку загинув 12-річний хлопчик. Ще одна дитина отримала травми.

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Про це повідомляє поліція Нідерландів.

Відомо, що феєрверк запустив дорослий чоловік, а діти стали випадковими жертвами. 12-річний хлопець через травми помер у лікарні, куди його госпіталізували, ще одну 11-річну дитину рятують медики.

Обставини події встановлює поліція. Чоловіка, який запустив феєрверк, затримали.

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