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Був випадковим свідком: через запуск феєрверку напередодні Нового року загинув 12-річний хлопчик

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Був випадковим свідком: через запуск феєрверку напередодні Нового року загинув 12-річний хлопчик

Фото: politie.nl

Чоловіка, який запустив феєрверк, затримали.

У містечку Хаксберген, що у Нідерландах, 31 грудня о 11:30 через запуск феєрверку загинув 12-річний хлопчик. Ще одна дитина отримала травми. 

Про це повідомляє поліція Нідерландів. 

Відомо, що феєрверк запустив дорослий чоловік, а діти стали випадковими жертвами. 12-річний хлопець через травми помер у лікарні, куди його госпіталізували, ще одну 11-річну дитину рятують медики. 

Обставини події встановлює поліція. Чоловіка, який запустив феєрверк, затримали.

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