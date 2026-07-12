«Був войовничим»: Трамп після смерті Ґрема зробив суперечливу заяву про позицію сенатора щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп розповів про деякі розбіжності у поглядах на зовнішню політику із сенатором Ліндсі Ґремом, який помер напередодні. За його словами, сенатор нібито займав «войовничу» позицію і виступав за продовження війни.

Про це очільник Білого дому сказав в інтерв’ю CNN.

Заява Трампа різко відрізняється від реальної підтримки Ґрема, який був прихильником України. Він виступав за постачання зброї, жорсткі санкції проти РФ та переконував Трампа посилити допомогу Києву.

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«Я хотів, щоб війна з Україною скінчилася дуже швидко. Я думаю, він, щиро кажучи, більше був за те, щоб вона продовжувалася. Він був дуже войовничо налаштований, коли йшлося про це. Але, враховуючи, що кожного місяця гинули 25 тисяч людей, я цього не хотів. Він був дуже сильним прихильником воєнної сили. Я теж такий, але, гадаю, ми використали її трохи по-різному. Мабуть, ми мали трохи різне ставлення до цього, але ми добре ладили в цьому питанні», — заявив американський президент.

Смерть американського сенатора Ліндсі Ґрема

Нагадаємо, у неділю, 12 липня, стало відомо, що помер відомий американський сенатор Ліндсі Ґрем. Він пішов із життя ввечері в суботу, 11 липня, після короткої та раптової хвороби.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи смерть відомого політика, назвав політика одним із найкращих людей та сенаторів, яких він коли-небудь знав.

Ліндсі Ґрем був добрим другом України і послідовним прихильником у команді Дональда Трампа. Він продовжував активно підтримувати українців у війні з Росією та виступав за жорсткі санкції проти країни-агресорки. Незадовго до своєї смерті американський політик відвідав Київ.

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