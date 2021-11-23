Був засуджений до смерті та просив поховати на кордоні: помер колишній диктатор Південної Кореї

Був засуджений до смерті та просив поховати на кордоні: помер колишній диктатор Південної Кореї

90-річний Чон Ду Хван останні роки життя боровся із раком крові.

У вівторок, 23 листопада, у Південній Кореї на 90-му році життя помер колишній президент країни Чон Ду Хван, який прийшов до влади після військового перевороту у 1979 році.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Останні роки свого життя колишній диктатор, який приніс в країну поряд з економічним процвітанням жорстокі політичні репресії, провів у Сеулі. У південнокорейській столиці він боровся з онкологічним захворюванням — раком крові.

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У своєму заповіті Чон Ду Хван попросив поховати на його на кордоні між КНДР та Південною Кореєю, але поки невідомо, чи буде виконане це прохання. Рішення щодо цього прийматиме родина покійного.

Ще у 1988 році Ду Хван добровільно пішов у відставку з поста очільника держави на тлі масових студентських демонстрацій з вимогою демократичних змін у країні. У 1995 році йому висунули звинувачення в незаконному захопленні влади, заколоті та державній зраді і навіть засудили його до смертної кари.

Згодом смертний вирок замінили на тривалий тюремний термін, але з ув’язнення колишнього диктатора звільнили достроково, зобов’язавши його натомість виплатити 370 мільйонів доларів штрафу. Цей борг досі залишився не погашеним.

Нагадаємо, у Південній Кореї нещодавно тисячі активістів, одягнених в костюми з популярного серіалу "Гра в кальмара", влаштували мітинг. Страйк оголосили у 13 містах з вимогою до влади поліпшити умови праці для нерегулярних працівників і підвищити мінімальну зарплату.

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