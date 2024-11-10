Без втручання США та гарантії безпеки: що кажуть про війну в Україні світові політики

З приходом до влади республіканця Дональда Трампа світові політики активно обговорюють "мирний план" щодо припинення війни в Україні.

ТСН.ua зібрав актуальні варіанти можливого розгортання подій на українському фронті, які фігурують у ЗМІ та про які говорять закордонні політики.

Які терміни припинення вогню на лінії фронту в Україні

Дональд Туск, польський прем'єр-міністр, передбачає, що набагато більшу відповідальність за власну безпеку найближчими місяцями нестимуть Польща та Європа. Такої думки він дійшов судячи з частково оприлюдненого ЗМІ плану нового президента США Дональда Трампа.

За його словами такий план, ймовірно, ще підготовлюється. Туск вважає, що найближчим часом можна очікувати на декларації, зокрема щодо дати припинення вогню, на якому кордоні воно діятиме, та гарантій безпеки для України.

"Це, безумовно, будуть рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи", – додав політик.

Туск також підкреслив, що "рішення щодо війни в Україні не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші".

Спікер українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий висловився про прихильність прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску за підтвердження прихильності принципу "нічого про Україну без України". Зокрема, він заявив, що війна йде на українській землі, і саме тому Україна визначатиме параметри шляху до всеосяжного, справедливого і стійкого миру.

Україна повинна забути про Крим?

Брайан Ланза, радник Дональда Трампа, нещодавно заявив, що Україна має забути про Крим і думати про мир.

За його словами, коли президент Зеленський за столом перемовин зауважить про досягнення миру лише із поверненням окупованого Криму, то цим він покаже свою несерйозність. За його словами, українці надаремне сподіваються повернути втрачені території.

Брайан Ланза заявляє, що нова адміністрація США попросить Зеленського представити "реалістичне бачення миру". При цьому повернення Криму, на думку Ланзи, "не є метою Сполучених Штатів".

Попри жорстку позицію щодо Криму, Ланза висловив повагу до українського народу, однак наголосив, що пріоритетом США є "мир і припинення вбивств".

На таку заяву радника Трампа, різко відреагував радник Володимира Зеленського Дмитро Литвин.

"Це Росію треба змусити чути, що мир потрібен і що мир має бути надійним", – зазначив Дмитро Литвин. На його думку, Путін хоче більше війни та смертей, а надто захоплених українських земель.

Згодом, представник перехідної адміністрації новообраного президента США прокоментував скандальну заяву «Україна без Криму». Там зазначили, що ця пропозиція є лише особистою думкою Ланза, а не позицією обраного президента США.

Черговий "мирний план" Трампа для України

Новоспечений президент США Дональд Трамп розглядає можливість створення 800-мильної буферної зони між російськими та українськими військами, яку патрулюватимуть європейські та британські військові, повідомляє британське видання The Telegraph.

Цей план передбачає заморожування конфлікту по нинішній лінії фронту. В обмін на це Україна має відкласти вступ до НАТО на 20 років. При цьому США обіцяють продовжувати постачання зброї Україні для стримування подальшої російської агресії.

Варто зауважити, Сполучені Штати не мають наміру надавати власні війська для цієї місії, чи фінансувати її.

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"Ми можемо провести навчання та іншу підтримку, але ствол зброї буде європейським. Ми не посилаємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми за це не платимо. Залучіть до цього поляків, німців, англійців і французів", – заявив член команди Трампа.

Європейські лідери також висловлюють занепокоєння. Президент Франції Еммануель Макрон закликав Європу писати власну історію, а не підкорятися рішенням інших. Своєю чергою, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на необхідності європейської єдності.

Існують і альтернативні варіанти плану. Зокрема, віцепрезидент від Трампа Джей Д. Венс пропонує залишити Росії окуповані території в обмін на український нейтралітет. Інший план, представлений радниками Трампа Кітом Келлогом і Фредом Флейцем, передбачає скорочення допомоги Україні, якщо вона відмовиться від переговорів.

Український політолог Володимир Фесенко вважає, що Київ може погодитися на відтермінування вступу до НАТО в обмін на серйозні гарантії безпеки, подібні до американських угод з Південною Кореєю та Ізраїлем.

Остаточний вибір плану значною мірою залежатиме від майбутнього складу адміністрації Трампа. Якщо Пентагон очолить колишній держсекретар Майк Помпео, він може протистояти угоді, яка виглядатиме як перемога Росії. Натомість Річард Греннелл, експосол США в Німеччині, підтримує ідею "автономних зон" в Україні, що нагадує провальні Мінські угоди.

Згодом британський політик Джордж Осборн заявив, що без підтримки США Європа не зможе продовжувати допомагати Україні.

МЗС України не береться коментувати ймовірний "мирний план" адже наразі це лише неофіційні пропозиції та думки, які поширюють у ЗМІ

"Це просто чиїсь думки, які поширюються у ЗМІ.Ми не бачимо сенсу надавати їм більшої ваги та серйозності, ніж вони мають", – відповів речник МЗС на питання журналіста Wall Street Journal під час брифінгу, передає Суспільне.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що найближчі два місяці в засобах масової інформації з’являтимуться безліч інсайдів про різні "мирні плани" з посиланням на джерела в "оточеннях", торги та інші речі. У деяких маніпуляціях буде зацікавлена Росія, яка веде свою гру.

"В будь-якому випадку, істини та реального стану справ в цих сценаріях у медіа буде, як правило, мало. А от теорій - багато", – повідомив Коваленко.

Чому, на думку американського економіста, від перемоги Трампа Україна програє найбільше

Перемога Дональда Трампа та Республіканської партії спричинить суттєві зміни у зовнішній політиці США, і найбільше від цього програє Україна.

Про це заявив політичний економіст, філософ, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма в колонці для Financial Times.

“Україна, безумовно, зазнала найбільшої поразки від перемоги Трампа. Її військова боротьба з Росією ослабла ще до виборів, і Трамп може змусити Київ погодитися на умови Росії, притримуючи зброю, як це робила республіканська Палата представників протягом шести місяців минулої зими”, — заявив експерт.

Фукуяма зазначив, що Трамп у приватних бесідах погрожував вийти з НАТО, але навіть якщо він цього не зробить, він може значно ослабити Альянс, не виконуючи зобов'язань за Статтею 5. У Європи немає альтернативи лідерству США, тому майбутня спроможність НАТО протистояти викликам з боку Росії та Китаю залишається під питанням.

Що каже Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на пресконференції в рамках саміту Європейського політичного співтовариства в Будапешті, повідомив, що він не обговорював деталі плану "швидкого закінчення" війни між Україною і Росією із Дональдом Трампом, передає Радіо.Свобода.

Зокрема, глава держави зауважив що Трамп має бажання, що війна швидко припинилася, про те це не означає, що так обов’язково станеться.

"Хоче – це не значить, що так вийде, і я тут без закидів… Ми хочемо справедливого закінчення війни. Я впевнений, що швидке закінчення війни – це втрати. І я думаю, що якщо дуже швидке, я не знаю цю ідею, ми не говорили про це з президентом Трампом, я думаю, що він буде готуватися зі своєю командою до тих чи інших пропозицій або поглядів", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, як повідомляє американське ЗМІ New York Times, після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США варто готуватися до надзвичайно складних часів.

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