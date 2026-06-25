Б’є далі за Tomahawk: у США готують до "дебюту" суперракету

Крилата ракета AGM-158 XR / © Lockheed Martin

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У США готують до випробувань нову версію крилатої ракети AGM-158 XR, здатну уражати цілі на відстані до 1800 км. Це робить її потенційним конкурентом легендарного Tomahawk.

Про це пишуть Axios та Defence Express.

Американська компанія Lockheed Martin планує до кінця року провести перші льотні випробування нової модифікації крилатої ракети сімейства AGM-158 JASSM — AGM-158 XR (eXtreme Range), яка матиме значно збільшену дальність ураження.

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У компанії також заявили про намір зробити AGM-158 більш модульною системою. Це дасть змогу оперативно адаптувати ракету під різні параметри дальності та типи бойового навантаження.

AGM-158 XR — характеристики та особливості ракети

У Defence Express зазначають, що офіційні дані щодо максимальної дальності AGM-158 XR поки не розкриваються. Водночас, за попередніми оцінками, цей показник може сягати від 1600 до 1800 км. Для порівняння, модифікація AGM-158B JASSM-ER має дальність до 980 км.

Отже, версія AGM-158 з «екстремальною дальністю» потенційно матиме радіус ураження на рівні або навіть більший, ніж у крилатої ракети BGM-109 Tomahawk, яка в сучасних модифікаціях здатна уражати цілі на відстані до 1600 км.

Втім, на відміну від BGM-109 Tomahawk, AGM-158 XR є ракетою повітряного базування. Її носіями можуть бути винищувачі F-35 Lightning II, F/A-18E Super Hornet, F-15E Strike Eagle, а також усі стратегічні бомбардувальники США — B-1 Lancer, B-2 Spirit, B-52 Stratofortress і в перспективі новітній B-21 Raider.

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Водночас існують і альтернативні варіанти запуску — з морських або наземних платформ через універсальні пускові установки Mk 41 Vertical Launching System, а також із транспортних літаків методом скидання на піддонах завдяки системі Rapid Dragon.

Для безпосереднього ураження цілі AGM-158 XR оснащується проникальною бойовою частиною вагою 450 кг. Водночас, з огляду на ймовірно модульну конструкцію, експерти припустили, що ракета зможе використовувати й інші типи корисного навантаження.

Інші характеристики нової ракети поки що залишаються невідомими. Попри те, що AGM-158 XR була представлена ще два роки тому, компанія-виробник досі не розкриває повний перелік її можливостей і технічних параметрів. Однак, імовірно, швидкість польоту та системи наведення будуть близькими до попередніх модифікацій.

Зокрема, очікується максимальна швидкість близько 1000 км/год., а система наведення, ймовірно, включатиме інерційну навігацію, GPS, систему TERCOM для огинання рельєфу місцевості та інфрачервону головку самонаведення на фінальній ділянці польоту.

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До слова, США залучають автогігантів General Motors та Ford до виробництва ракет Patriot і Tomahawk. Президент Дональд Трамп заявив, що компанії ведуть переговори про перепрофілювання своїх заводів під оборонні потреби. Такий крок спрямований на нарощування виробництва озброєння для поповнення американських запасів, які виснажилися після останніх конфліктів.

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