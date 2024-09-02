Бєлгород атакувала "бавовна": є суттєві руйнування, пожежі і постраждалі (фото, відео)

В регіоні лунала тривога. Влада заяввила про повітряну атаку.
Над Бєлгородом та районом 2 вересня спрацювала ППО. У місті та довколишніх селах є влучання, виникли пожежі. Зафіксовані руйнування будинків та авто.
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.
Гладков заявив про повітряну атаку на Бєлгород та район. У самому місті є прямі влучання в один соціальний та один комерційний об'єкт. У двох приватних домоволодіннях вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. Пошкоджено один легковий автомобіль.
У селищі Дубове спалахнули два будинки та чотири автомобілі. Пошкоджено скління та фасади. Було поранено жінку. Її з мінно-вибуховою травмою та струсом головного мозку доправлено до лікарні.
У селищі Майське загорівся один будинок. Співробітники МНС ліквідували осередки займання. Там вибиті вікна та посічено паркан одного будинку, також пошкодження отримали два автомобілі.
До слова, російське військове командування віддало наказ про посилення обстрілів територій Курської області, які підконтрольні Силам оборони України.
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