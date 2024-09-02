Бєлгород атакувала "бавовна": є суттєві руйнування, пожежі і постраждалі (фото, відео)

Над Бєлгородом та районом 2 вересня спрацювала ППО. У місті та довколишніх селах є влучання, виникли пожежі. Зафіксовані руйнування будинків та авто.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

Гладков заявив про повітряну атаку на Бєлгород та район. У самому місті є прямі влучання в один соціальний та один комерційний об'єкт. У двох приватних домоволодіннях вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. Пошкоджено один легковий автомобіль.

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У селищі Дубове спалахнули два будинки та чотири автомобілі. Пошкоджено скління та фасади. Було поранено жінку. Її з мінно-вибуховою травмою та струсом головного мозку доправлено до лікарні.

У селищі Майське загорівся один будинок. Співробітники МНС ліквідували осередки займання. Там вибиті вікна та посічено паркан одного будинку, також пошкодження отримали два автомобілі.

Руйнування в Бєлгороді та області 2 вересня / Фото: В'ячеслав Гладков

Руйнування в Бєлгороді та області 2 вересня / Фото: В'ячеслав Гладков

Руйнування в Бєлгороді та області 2 вересня / Фото: В'ячеслав Гладков

Руйнування в Бєлгороді та області 2 вересня / Фото: В'ячеслав Гладков

Руйнування в Бєлгороді та області 2 вересня / Фото: В'ячеслав Гладков

Руйнування в Бєлгороді та області 2 вересня / Фото: В'ячеслав Гладков

Бєлгород зазнав повітряної атаки: є багато руйнувань, виникли пожежі

До слова, російське військове командування віддало наказ про посилення обстрілів територій Курської області, які підконтрольні Силам оборони України.

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