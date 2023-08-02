Бєлгородським "добровольцям із ТРО" видали зброю для захисту РФ - Кремль

У Кремлі заявили, що через постійні обстріли у Бєлгородській області РФ так званим "добровольцям територіальної оборони" була видана зброя.

Про це повідомив р ечник Кремля Дмитро Пєсков у середу, 2 серпня, під час брифінгу.

За його словами, рішення про озброєння "добровольців" було виконано "в суворій відповідності до закону", додавши, що такий крок зроблений через постійні обстріли начебто із території України.

"Тут головне, щоб все відбувалося в суворій відповідності до закону. Це заходи, які необхідні на тлі обстрілів, які здійснюються з території України", - сказав він.

Намагаючись прокоментувати занепокоєння щодо того, що зброя може потрапити не в руки "ТРО", Пєсков запевнив, що всі механізми контролю діють і будуть ретельно впроваджені, щоб гарантувати, що розповсюдження зброї добре регулюється.

"Зброя ніколи не буває безконтрольною. Усі механізми контролю, звичайно, мають бути дуже ретельно реалізовані та передбачені. Власне, безсумнівно, що це так", – заявив Пєсков.

Нагадаємо, ГУР МО перехопило розмову російського солдата, який служить у Бєлгородській області. Він влаштував скандал на блокпосту і заявив, що більше не хоче на війну.

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