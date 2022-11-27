Бєлгородський губернатор знову заявив про "обстріли": в області частково зникло світло та вода

У одному з міст області є пошкодження ліній електропередач.

У місті Шебекіно Бєлгородської області пошкоджено лінії електропередачі, частина міста залишилася без води та енергопостачання.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, заявивши, що це наслідки "обстрілів".

"Внаслідок "обстрілу" околиць міста Шебекіно потерпілих та руйнувань немає. Є пошкодження ліній електропередач: на території міста частково відсутня електроенергія та водопостачання. Енергетики вже розпочали переключення абонентів на резервні лінії, насосні станції водопостачання також перезапускаються", - написав він у Telegram.

В одному з місцевих телеграм-каналів також опублікували фото повідомлення від читачів, де нібито система надзвичайних ситуацій РФ зробила розсилку мешканцям Шебекіно з попередженням про "обстріл".

Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков пригрозив публічно відрубати голову міністерці будівництва регіону через невчасне здавання об'єктів.

"Бавовна" у Бєлгороді

Від початку листопада у Бєлгородській області знову відбуваються дивні речі – майже щотижня стає відомо про вибухи та пожежі.

Так, 19 листопада, "бавовна" сталася в одній з будівель міста Шебекіно, де також зайнялася пожежа.

Наступного дня, 20 листопада, у Бєлгородській області було знову неспокійно. Очевидці повідомляли про звуки вибухів в кількох районах.

Кремлівська пропаганда активно розганяє чутки про начебто підготовку нападу Збройних сил України на прикордонні російські міста – Бєлгород, Брянськ, Курськ. Називають навіть термін наступу – вже цієї зими.

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