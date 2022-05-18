Бєлгородський губернатор заявив про обстріл одного із сіл: фото наслідків

Ввечері у вівторок, 17 травня, в одному із сіл Бєлгородської області знову було неспокійно. Губернатор області заявив про обстріл села Безімено.
Вячеслав Гладков, губернатор Бєлгородської області, звинуватив в обстрілі українських військових.
Таку заяву зробив губернатор області 18 травня.
За його словами, загалом після обстрілу села Безімено пошкоджено 4 будинки, в них розбиті вікна та посічені огорожі. В одному з домоволодінь повністю зруйновано господарську споруду. Сьогодні підрядна організація розпочне їх відновлення. Пошкоджену лінію електропередач ПС «Гора Поділ» вже відновили.
Нагадаємо, раніше губернатор Бєлгородської області звинуватив ЗСУ в обстрілі прикордонного села Солохи.
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