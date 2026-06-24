«Бєзуміє, да?»: у РФ почався бунт через удари ЗСУ, «посипались» навіть Скабєєва і Соловйов (відео)

Російські пропагандисти / © ТСН

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Останні удари України по Росії так вразили потужністю заядлих пропагандистів, що ті почали прозрівати та «перевзуватися». Одні з найбільш відомих рупорів Кремля — Ольга Скабєєва, Володимир Соловйов, Армен Гаспарян — звинувачують владу в неспроможності захистити свій народ, а деякі з них накинулися з погрозами на простих росіян. Ба більше, найближче оточення Путіна незадоволене тим, що війна перекинулася на територію РФ і готує проти нього заколот.

Як удари України по Росії змушують змінювати настрої пропагандистів та влади — читайте у ТСН.ua.

Скабєєва публічно захопилася ударами ЗСУ

В етері російського телебачення кремлівська Ольга Скабєєва зробила неочікувану заяву про удари українських безпілотників по території РФ. Вона висловила захоплення озброєнням ЗСУ. Зокрема, вона звернула увагу на відстань до російських міст, які опинилися під ударом.

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«Безумство, так? Сизрань та Чебоксари На якій відстані від лінії фронту завдають ударів зараз ЗСУ? Ось у них офіційна інформація — 1600 кілометрів. Це просто неймовірно», — зазначила пропагандистка.

Соловйов звинувачує росіян у паніці та закликає тікати, або на них чекає «знищенням»

Під час однієї із наймасовіших атак України по Москві росіяни нили та кричали про завершення війни. Така емоційна реакція росіян не сподобалася кремлівському пропагандисту Володимиру Соловйову. Під час ранкового ефіру він емоційно відреагував та закликав їм тікати з країни, або на них чекає «знищення»

Він у жорсткій манері звернувся до жителів Москви та нагадав їм, що «йде війна», яку розпочав Путін, та порадив не істерити, а краще «черпати сили в сімейних історіях».

«Виїжджайте. Якщо ви слабкі. Якщо у вас немає нічого російського. Ідіть шляхом зрадників», — сказав він.

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Завершуючи свою тираду погроз, Соловйов спокійним тоном запропонував «винищувати боягузів і панікерів». Окрім того, він запропонував владі запровадити військову цензуру і процитував Сталіна з наказу народного комісара оборони СРСР № 227 (також відомого як «Ні кроку назад!»).

«Ми повинні встановити в нашій армії найсуворіший порядок і залізну дисципліну. Панікери та боягузи повинні винищуватися на місці. Ось і все. Істерити не треба, думати треба», — заявив він.

Дата публікації 13:47, 18.06.26 Кількість переглядів 186 "Ідіть шляхом зрадників": пропагандист Соловйов після атаки по Москві радить росіянам втікати із країни

Гаспарян закликає владу кидати росіян у в’язниці

Водночас Z-пропагандист Армен Гаспарян закликав російську владу порушувати кримінальні справи про держзраду проти жителів РФ за фільмування атак українських БпЛА.

Він порадив силовикам, використовуючи систему розпізнавання осіб, знайти авторів відео та заарештувати на два місяці, а потім «розколювати» їх на допитах і порушувати кримінальні справи.

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«Якась ш***а підзаборна з нафарбованими віями радісно щось коментує або гом*к із непорозуміння ще не опущеним», — описав він деяких авторів відео.

Однак російські блогери і так звані воєнкори знайшли винних і звинувачують у зніманні не корінних москвичів, а мігрантів. За їхніми словами, автори багатьох пабліків, де з’явилися кадри з пожежею в «Садоводі», Капотні та Люберцях, були зроблені мігрантами, оскільки багато з них там працюють.

Таку думку висловила членка Ради з прав людини при президентові РФ Марина Ахмедова. Вона запропонувала службам доставки, керівництву маркетплейсів і таксі «зібрати своїх співробітників та серйозно з ними поговорити».

Пропагандисти обернулися проти влади

Після удару по Москва-Сіті 18 червня росіяни озвучили різкі звинувачення на адресу влади. Росіяни висловили стурбованість щодо неефективності протиповітряної оборони та цензури.

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Американський Інститут із вивчення війни (ISW) навів допис одного російського мілблогер, який заявив, що українські війська змогли завдати значної шкоди РФ, незважаючи на високоефективні системи протиповітряної оборони Москви. Він був стурбований, що Київ переносить війну на райони РФ далеко за межами прикордонних регіонів, і закликав до необхідності посилити протиповітряну оборону навколо об’єктів по всій країні. Згодом він цей жопис видалив.

Інший мілблогер розкритикував росЗМІ за те, що у публікаціях вони значно применшують значення українських ударів. Він назвав пропагандистів «відірваними від народу», які контролюють державні медіа та створюють хибну реальність, де «все добре», закликаючи їх точно представляти події.

Опозиційне до влади видання «Медуза» повідомило, що основні російські державні мегагіганти «Перший канал» та «НТВ» не висвітлювали удари України по Москві у своїх денних ефірах, а канал «Росія-1» лише цитував офіційні заяви. Американські аналітики зауважили, що жоден з телеканалів не транслював окремий репортаж про наслідки атаки.

Дата публікації 20:40, 18.06.26 Кількість переглядів 129 Новина дня! Масштабна атака на Москву! Горить НПЗ, у росіян паніка та дефіцит пального

У Кремлі назріває заколот проти Путіна

Дедалі частіше західні ЗМІ, які знайомі з новим звітом європейських спецслужб, інформують, що у Кремлі назріває бунт, про який догадується Путін.

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Таблоїд Daily Express пише, що від березня 2026-го диктатор РФ особливо побоюється можливого ризику змови або спроби державного перевороту в Кремлі. Він — у страху, що представники російської політичної еліти можуть готувати замах на нього, використавши дрони, бо успішні операції, проведені Україною всередині та за межами Росії, роблять такий сценарій доволі правдоподібним.

Серед зрадників називають колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який нині є секретарем Ради безпеки. Він нібито «пов’язаний з ризиком державного перевороту, бо зберігає значний вплив у вищому військовому командуванні».

«Протягом багатьох років Шойгу був лідером надзвичайно впливового клану. На посадах очільника Міністерства оборони та Міністерства надзвичайних ситуацій йому вдалося об’єднати під своїм командуванням велику кількість людей та залучити їх до корупційних мереж. Вони дотримуються мафіозного кодексу», — заявляє російський журналіст-розслідувач Роман Анін.

А видання Daily Star писало про те, що Путіна можуть ліквідувати внаслідок «палацового» перевороту. Очільник Кремля реально боїться такого сценарію, адже, за даними ЗМІ, останнім часом майже не залишає підземних бункерів. Західні експерти зазначають: колишній образ «сильного лідера» змінився на повну самоізоляцію в ретельно захищених підземних комплексах. Ймовірно, його режим повалять протягом року.

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