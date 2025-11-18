Били молотком і обливали окропом: українця жорстоко катували у Польщі

Польська поліція / © поліція Польщі

Реклама

У Польщі сімох місцевих мешканців затримали за підозрою у викраденні, катуванні та позбавленні волі 44-річного громадянина України. Резонансний злочин стався у Ченстохові.

Про це повідомила Сілезька поліція.

11 листопада поліцію викликали до місцевої лікарні через повідомлення про незвичайну ситуацію. Правоохоронці, які прибули на місце, помітили біля закладу групу чоловіків, що сперечалися поруч із вантажівкою. Серед них був 44-річний громадянин України з численними видимими травмами. Його негайно передали медикам.

Реклама

Поліцейські з’ясували, що того самого дня біля залізничного переїзду на вулиці Кеджжинській чоловіка силоміць затягнули в автомобіль. Після цього нападники віком від 26 до 63 років відвезли його до гаража, де почали катувати. Його били молотком, обливали окропом, погрожували. Потім перевезли, зв’язали пластиковими стяжками та замкнули.

Потерпілий зміг урятуватися завдяки короткій неуважності нападників. Він звільнив руки, вибіг із контейнера та сів у вантажівку, яка стояла поруч. Саме на цій вантажівці він дістався до лікарні, де його і знайшли правоохоронці. В українця діагностували перелом великогомілкової кістки, опіки, чисельні забої.

Розслідування прокуратури вказує: ймовірний мотив — «врегулювання», пов’язане з незаконним обігом наркотиків. За попередніми даними, потерпілий та деякі з нападників могли бути пов’язані з наркоторгівлею.

Сімох чоловіків затримали та висунули звинувачення у позбавленні волі з особливою жорстокістю, що карається позбавленням волі від 5 до 25 років. Суд у Ченстохові вже погодився взяти під варту чотирьох підозрюваних. Інших відпустили під заставу. Підозрювані не визнали провину.

Реклама

Нагадаємо, упольському місті Вроцлав група місцевих підлітків обманом виманила на зустріч у безлюдному місці 23-річного громадянина України. Після цього молоді поляки жорстоко познущалися з українця: його побили та намалювали нацистську символіку на обличчі.