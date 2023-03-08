Бюджет Міноборони США на наступний рік становитиме рекордну суму на закупівлю озброєння – Bloomberg

Сума оборонного бюджету буде рекордною в історії країни протягом мирного часу.

Бюджет міністерства оборони Сполучених Штатів Америки на наступний рік має перевищити $835 млрд, що буде рекордом в історії країни протягом мирного часу.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що план витрат, який президент США Джо Байден запропонує в четвер, включає те, що офіційні особи називають одним з найбільших оборонних бюджетів країни в мирний час: $170 млрд на закупівлю озброєнь і $145 млрд на дослідження і розробки, що є рекордними показниками за останній час.

Як розповів один із чиновників, "верхня межа" бюджету Міноборони США на наступний фінансовий рік, що починається 1 жовтня, перевищить $835 млрд порівняно з $816 млрд на поточний рік.

"Хоча зброя, відправлена до України, виснажила запаси Пентагону, витрати на підтримку опору президента Володимира Зеленського російському вторгненню фінансуються за рахунок окремих додаткових асигнувань. Регулярний бюджет міністерства оборони формується значною мірою через ескалацію напруженості у відносинах з Китаєм, який розглядається Пентагоном як головний потенційний претендент на військове лідерство в США", - пише видання.

Серед основних витрат бюджету – закупівля 83 винищувачів F-35 та боєприпаси великої дальності для ВПС та ВМС.

Нагадаємо, видання Politico писало, що США вивчають можливість встановлення ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AIM-120 на літаках МіГ, які використовує Україна.

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