Бюджет США без допомоги України: західні ЗМІ дізналися, до чого тут Трамп

Зростання популярності Дональда Трампа на тлі майбутніх виборів у США ― головна причина, з якої парламент Америки тимчасово заблокував військову допомогу Україні.

Про це пише видання POLITICO.

"Американські виборці поступово втомлюються від війни в Україні, це відчуватиметься і під час виборчої кампанії у США. І на цьому активно грає Трамп зі своєю обіцянкою "ставши президентом, закінчити війну протягом 24 годин". Очевидно, що ця фраза натякає на значні поступки з боку України. І популярність Трампа підштовхує інших республіканців до політики в цьому ж ключі. Так вони сподіваються набрати балів і на електоральному полі тих, хто вважає, що США дають Києву забагато. Бо очікується, що кількість таких серед виборців лише зростатиме", - пише видання.

Аргументація ж, що підтримка України наразі означає захист демократії як такої, для частини американців непереконлива. Точніше ― вони про це не думають.

Однак серед українських парламентарів й урядовців відчувається стурбованість. Найбільше в Україні хвилюються, що питання допомоги Києву стане фактором внутрішньої політики у США.

Нагадаємо:

У США схвалили тимчасовий бюджет, який не включає допомогу Україні. Президент США Джо Байден підписав документ. Водночас він заявив, що Сполучені Штати продовжать надавати військову допомогу Україні, і закликав Конгрес якнайшвидше домовитися про виділення коштів на ці цілі.

У МЗС України повідомили, що зараз українська влада працює із американськими партнерами над тим, щоб нове бюджетне рішення США, яке напрацьовуватимуть протягом наступних 45 днів, включало кошти для України.

Згодом Джо Байден висловив занепокоєння тим, що боротьба республіканців у Конгресі може зашкодити допомозі Україні, і пообіцяв незабаром виступити з «великою промовою», щоб пояснити, чому США повинні продовжувати підтримувати Україну у війні з Росією.

Байден також припустив, що може бути "інший спосіб" надання підтримки Києву, якщо Конгрес її не схвалюватиме. Подробиць він не навів.

Білий дім підтвердив, що адміністрація президента США Джо Байдена витратила понад 100 мільярдів доларів на війну в Україні. Доступ до відповідних документів отримали 12 вересня журналісти Fox News.

Міністр оборони України Рустем Умеров 1 жовтня розмовляв із міністром оборони США Ллойдом Остіном. З його слів, у цій розмові він отримав запевнення, що українські воїни й надалі матимуть сильну підтримку на полі бою.