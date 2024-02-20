ЦАХАЛ назвав кількість знищених бойовиків ХАМАСу від початку війни в Газі: що не так з цією цифрою

Військові заявляють, що з 7 жовтня військово-повітряні сили здійснили понад 31 000 ударів, в тому числі понад 1000 в Лівані і десятки на Західному березі річки Йордан.

Армія оборони Ізраїлю заявила в понеділок, 19 лютого, що війська вбили близько 12 000 з приблизно 30 000 бойовиків ХАМАСу в Секторі Гази з моменту початку війни 7 жовтня, після того, як офіційний представник терористичного угруповання в Катарі заявив, що за чотири місяці конфлікту воно втратило половину цієї кількості — близько 6 000 бойовиків.

Про це пише The Times of Israel.

Вважається також, що тисячі бойовиків ХАМАСу серйозно поранені і не можуть воювати.

Цифри, оприлюднені в понеділок ізраїльськими військовими, також показали, що ізраїльська авіація здійснила понад 31 000 ударів з 7 жовтня, в тому числі понад 1000 в Лівані і десятки на Західному березі річки Йордан.

ХАМАС готовий до тривалої війни

Коментарі неназваного представника ХАМАСу, зроблені 19 лютого, стали рідкісним визнанням з боку терористичного угрупування, що воно зазнало значних втрат у боях в Газі, і, схоже, вперше зробило різницю між комбатантами і цивільними особами у кількості загиблих у цій війні.

Офіційний представник також попередив, що терористичне угрупування має ресурси для продовження боротьби з Ізраїлем і готове до тривалої війни в Рафаху і Газі.

Війна спалахнула після масових вбивств, вчинених ХАМАС 7 жовтня, коли близько 3000 терористів прорвалися через кордон до Ізраїлю наземним, повітряним і морським шляхами, вбивши близько 1200 осіб і захопивши понад 250 заручників, переважно цивільних осіб, багато з яких зазнали жахливих актів жорстокості і сексуального насильства.

Пообіцявши знищити ХАМАС і повернути заручників, Ізраїль розпочав повітряний і наземний наступ, який, за його словами, націлений на всі райони Гази, де діє ХАМАС, прагнучи при цьому мінімізувати жертви серед цивільного населення.

Коментар Ізраїлю

Міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, заявило в понеділок, що з початку бойових дій в Газі було вбито понад 29 000 осіб, хоча ці цифри не піддаються незалежній перевірці і, як вважають, включають як цивільних осіб, так і членів ХАМАСу, загиблих в Газі, в тому числі в результаті осічок власних ракет терористичних угруповань. Армія оборони Ізраїлю заявляє, що 7 жовтня вона вбила близько 1 000 терористів на території Ізраїлю на додаток до 12 000, вбитих в Газі з того часу.

У грудні офіційні представники ЦАХАЛу дали оцінку, що на одного бійця в Газі припадає дві смерті серед цивільного населення.

“Я не кажу, що це непогано, що ми маємо співвідношення два до одного”, — сказав неназваний ізраїльський чиновник в інтерв'ю AFP, зазначивши, що використання живих щитів є частиною “основної стратегії” ХАМАСу.

Ізраїль неодноразово звинувачував ХАМАС у використанні цивільних осіб як живих щитів, надаючи докази того, що терористичне угрупування розташовує оперативні бази під лікарнями, запускає ракети зі шкіл і укриттів, будує шахти тунелів під дитячими спальнями, зберігає зброю в школах і мечетях і навколо них, а також впроваджується в середовище цивільного населення в умовах триваючої війни.

За даними ЦАХАЛу, з 7 жовтня загинули 574 солдати — більше половини з них під час наступу 7 жовтня — і ще 2 930 солдатів були поранені.

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Понад 31 000 авіаударів в Газі, Лівані та на інших фронтах

З початку війни військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по більш ніж 31 000 цілях, що належать ХАМАСу та іншим терористичним угрупуванням, переважно в Газі (29 000 цілей), а також в Лівані та на інших фронтах, налітавши понад 186 000 льотних годин.

З них 26 000 ударів було завдано винищувачами, 3800 — ударними вертольотами і ще 3800 — безпілотниками.

Близько 7000 ударів по Газі були негайними запитами наземних сил на тлі наступу проти ХАМАСу. Найближчий удар по військах був нанесений на відстані близько 80 метрів під час зіткнення між 401-ю бронетанковою бригадою і бойовиками ХАМАС 18 листопада.

У Лівані ЦАХАЛ заявив у понеділок, що завдав ударів по більш ніж 1000 об'єктах і позиціях Хезболли відтоді, як 8 жовтня терористичне угрупування почало майже щоденні напади на ізраїльські громади і військові пости вздовж кордону на підтримку палестинців в Газі.

Ізраїль відкриває вогонь у відповідь, попереджаючи, що більше не буде терпіти присутність Хезболли вздовж ліванського кордону, де вона може спробувати здійснити атаку, подібну до масового вбивства, вчиненого ХАМАСом 7 жовтня.

На Західному березі річки Йордан ЦАХАЛ здійснив 30 авіаударів по терористах, більшість з них — під час контртерористичних рейдів.

З 7 жовтня війська заарештували понад 3150 розшукуваних палестинців по всьому Західному березі річки Йордан, в тому числі понад 1350 пов'язаних з ХАМАС. За даними Міністерства охорони здоров'я Палестинської автономії, за цей час було вбито понад 300 палестинців на Західному березі.

Невизначена кількість ударів була також нанесена ЦАХАЛом в Сирії проти іранської активності і його маріонеткових груп, а також проти сирійської армії. Хоча ізраїльські військові, як правило, не коментують конкретні удари в Сирії, вони визнали, що за останнє десятиліття здійснили сотні вильотів проти підтримуваних Іраном терористичних угруповань, які намагалися закріпитися в країні.

Вертолітний парк ВПС Ізраїлю також здійснив близько 500 медичних евакуацій з Сектору Гази, доставивши до лікарень понад 1000 поранених солдатів.

За час війни система ППО малого радіусу дії “Залізний купол” збила тисячі ракет, система середнього радіусу дії “Праща Давида” — десятки, а система великого радіусу дії “Стріла” перехопила шість снарядів.

ЦАХАЛ також перебуває в процесі закриття кількох застарілих батарей “Patriot”, а замість них буде підготовлено персонал для роботи з “Залізним куполом”. Ізраїль планує відкрити нові батареї “Залізного купола”, перші протягом кількох тижнів.

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