ЦАХАЛ оточив Газу: найближчим часом можуть початися вуличні бої з терористами - ЗМІ

Шлях для відходу мирних мешканців на південь залишається відкритим.

Ізраїльські військові вже найближчим часом можуть увійти до Гази, яку вони повністю оточили. Прогнозуються вуличні бої.

По це пише The Times з посиланням на ізраїльські ЗМІ.

Як зазначається, коли ізраїльські військові зайдуть до міста, можуть початися вуличні бої з терористами ХАМАСу - вони переховуються у великій мережі тунелів. Представник армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі каже, що “війна досягла важливої стадії”, оскільки війська досягли узбережжя на південь від міста.

"Тепер існують Південна Газа і Північна Газа", - сказав Хагарі.

Він також наголосив, що шлях для відходу мирних мешканців на південь залишається відкритим. Водночас “колапс зв’язку” в Газі ще більше ускладнив передачу детальної інформації щодо нового етапу військової спецоперації.

Нагадаємо, що речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська повністю оточили місто Газа та розділили прибережний анклав на дві частини.

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