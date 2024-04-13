ЦАХАЛ підтвердив напад Ірану на Ізраїль: армія готується відбити атаку десятків дронів

Іранським дронам знадобиться кілька годин, щоб досягти території Ізраїлю.

Офіційний представник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі підтвердив, що десятки безпілотників, запущених з Ірану, прямують у бік Ізраїлю.

Про це пише Times of Israel.

Приблизно за півгодини після запуску безпілотників державні ЗМІ Ірану повідомили, що Ісламська Республіка запустила другу хвилю дронів по Ізраїлю.

Хагарі заявив, що ВПС Ізраїлю відстежують дрони, яким знадобиться кілька годин, щоб дістатися території країни. Він також попередив, що будуть збої в роботі GPS через роботу перехоплювачів.

Повідомляється, що авіакомпанія "Ель-Аль" скасувала кілька рейсів до Тель-Авіва з Таїланду через очікуваний удар Ірану. Також по всьому Ізраїлю обмежені публічні збори та скасовані заняття у школах.

З 00:30 години 14 квітня Ізраїль закриває свій повітряний простір через атаку дронів.

Іран пригрозив атакувати Ізраїль через вбивство семи членів КВІР, зокрема двох генералів, у сирійському Дамаску минулого тижня.

У відповідь на погрози прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану та відповість тим самим.

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