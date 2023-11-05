ЦАХАЛ прорвав дві лінії оборони Гази – місто оточене: подробиці операції

Військовий зазначив, що бойовики ХАМАСу навряд добровільно складуть зброю та вийдуть зі своїх укриттів.

Військовий експерт та підполковник Генштабу Ізраїлю у резерві Марк Бабот розповів, що Газу, яка займає третину однойменного Сектору, було оточено ще кілька днів тому, коли Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вийшла до моря.

Про це він розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, ця інформація тоді не стала оприлюдненою, оскільки ізраїльські військові "нагнітають туман війни", щоб не інформувати противника.

"З півночі, із заходу та з півдня стискається кільце оточення міста Газа, оскільки головні споруди, оборонні лінії ХАМАС розташовані у самій Газі. Першу та другу лінію ми проломили, знищивши там усе, що можна було з погляду інфраструктури ХАМАС. Триває зачищення тунелів", - розповів військовий.

Також читайте Ізраїльський міністр закликав скинути на сектор Гази атомну бомбу: спалахнув скандал

Як зазначив Марк Бабот, інженерні війська йдуть і попереду інших підрозділів ЦАХАЛ, і позаду. Інколи відбуваються рукопашні бої, коли терористи ХАМАС "вилазять зі своїх нір".

Як зазначив військовий експерт, втрати неминучі. За час наземної операції, за його словами, Ізраїль втратив близько 30 військових.

Він також розповів, що Ізраїль використовує "просунутий цикл вогню" – всі сухопутні підрозділи мають зв’язок "з вертольотами, з літаками, з кораблями, із засобами вогневої підтримки".

Водночас офіцер вважає, що до закінчення операції далеко, оскільки бойовики ХАМАСу навряд добровільно складуть зброю та вийдуть зі своїх укриттів.

"Головний штаб армії ХАМАС розташований під головною лікарнею Гази у центрі міста. Лікарня "Аль-Шифа". Під цією лікарнею розташований командний центр, всі головні комунікаційні, логістичні, керівні осередки військової організації ХАМАС… І, на жаль, до того моменту, коли наші танки не створять квадрат навколо лікарні, вони не здадуться і не вийдуть із неї", - пояснює Бабот.

Він також нагадав, що у Газі дуже багато тунелів – десятки кілометрів, побудованих під густонаселеними житловими кварталами.

Також читайте Ізраїль розпочав операцію з руйнування тунелів ХАМАСу в Секторі Гази

Підполковник Генштабу Ізраїлю у резерві наголосив, що Газа – один із п’яти фронтів Ізраїлю, який зазнає ударів з боку єменських хуситів, а також обстрілів "Хезболли" з півночі Лівану.

Марк Бабот нагадав, що Ізраїль відкрив гуманітарні коридори на південь Сектору Гази, там мешканці можуть отримати гуманітарну допомогу. Він також повідомив, що Ізраїль стежить, щоб до ХАМАС не потрапляло пальне, щоб живити генератори у тунелях.

Нагадаємо, ізраїльські військові знищують наземну і підземну інфраструктуру ХАМАСу. ЦАХАЛ оточив Газу з трьох сторін.

Читайте також: