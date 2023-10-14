ЦАХАЛ закликає палестинців евакуюватися: "Ми збираємось атакувати з великою силою"

Армія оборони Ізраїлю готується до наступних етапів війни з палестинськими терористами в Секторі Газа. Вона закликає палестинців на півночі евакуюватися.

Про це пише The Times of Israel.

Що відомо

Головний представник збройних сил контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що вони розгорнуті і повністю підготовлені до наступних етапів війни.

"Ми зосереджені на Газі, але широко розгорнуті по всій країні, що дозволяє нам діяти одночасно на всіх аренах", – говорить він.

Як зауважив Хагарі, що сотні тисяч палестинських цивільних осіб евакуювалися з північної частини Гази на південь після попереджень ЦАХАЛу про те, що вони незабаром завдадуть масованих ударів по цьому району.

"Є громадяни, які ще не евакуювалися. Будь-хто, хто вирішує не евакуюватися, наражає на небезпеку себе і свою сім'ю. Ми атакуватимемо великими силами в районах, які були евакуйовані", – стверджує контрадмірал.

ХАМАС перебуває під тиском, наголошує він, намагається завадити евакуації палестинського цивільного населення, бо ним прикриваються лідери організації

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що ліквідувала командира спецназу ХАМАС Алі Каді. Він очолював смертельну атаку на південь Ізраїлю минулого тижня. Його було ліквідовано ударом безпілотника.

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