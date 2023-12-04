ЦАХАЛ знищив будівлі Мін'юсту і Верховного суду в Секторі Гази – момент вибуху

Армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) підірвала будівлі Міністерства юстиції та Верховного суду у Секторі Гази.

Про це пишуть ізраїльські медіа.

На одному з відео, яке поширили у Мережі,видно, як ЦАХАЛ завдав удару по будівлям. Після цього піднімається величезний стовп диму.

Нагадаємо, ізраїльська армія почала діяти на півдні Сектора Гази. ЦАХАЛ обіцяє не менш потужну операцію, ніж та, що була на півночі цього регіону.

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