Зрадник Олег Царьов закликав владу в Кремлі поновити дію “зернової угоди”, оскільки її розірвання не завдало жодної шкоди Україні, а лише викликало удари по російських кораблях.

На таку заяву звернув увагу в своєму огляді український журналіст Денис Казанський.

За словами зрадника, Україна продовжує вивозити свою продукцію Чорним морем, а для Росії вихід із угоди став фатальним.

Царьов сльозливим голосом запевняє, що ніколи не приймав участі в кампанії щодо розірвання “зернової угоди”, оскільки вважає, що “іншого способу контролювати вантажі України, які транспортуються морем, немає”.

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Денис Казанський іронічно відмітив, що знадобився цілий рік, щоб “російський патріот” помітив, що “морська блокада” українських потів державою-агресоркою не спрацювала.

Ба більше, Царьов почав просторікувати про “негласні домовленості” щодо незавдання ударів по російських кораблях під час дії “зернової угоди”. Тепер же українські морські дрони пускають російські судна на дно одне за одним.

“Якщо так піде і далі, він [Царьов] скоро почне говорити, що на Україну взагалі нападати не треба було, оскільки від цього Росія не отримала нічого, окрім шкоди”, - припустив Денис Казанський.

Нагадаємо, у Російській Федерації восени 2023 року заявили, що їх не влаштовують запропоновані умови поновлення "зернової угоди". Москва вимагала виконання своїх вимог, зокрема щодо експорту російської сільгосппродукції та добрив.

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