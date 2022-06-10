"Це божевілля": Німеччина за останні місяці збільшила товарообіг з Росією попри війну

"Це божевілля": Німеччина за останні місяці збільшила товарообіг з Росією попри війну

Від початку року до квітня Німеччина перевела Москві ще майже 6 мільярдів євро.

Протягом останніх місяців, відколи РФ розпочала повномасштабну війну з Україною, Німеччина збільшила обсяги імпорту з Росії.

Про це розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Це божевілля. Незважаючи на агресивну війну, Німеччина збільшила імпорт із Росії на 60% (!) у січні-квітні 2022 року і перевела Москві ще майже 6 мільярдів євро", – написав дипломат в Twitter

Тоді як торгівля між Україною та Німеччиною впала на 11%, відзначив посол.

Es ist verrückt. Trotz dem Angriffskrieg hat Deutschland im Januar-April 2022 seine Importe aus Russland um 60% (!) erhöht und fast 6 Milliarden € mehr nach Moskau überwiesen. Dabei ist der Handel um 11% zurückgegangen pic.twitter.com/tCGVdu8k54 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 10, 2022

Раніше посол України у ФРН Андрій Мельник розкритикував Меркель за її заяви про політику щодо РФ.

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