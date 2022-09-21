"Це божевілля": Папа Римський розкритикував думки Путіна про застосування ядерної зброї

Папа Римський Франциск заявив, що навіть думати застосування ядерної зброї було б "божевіллям".

Про це понтифік заявив під час виступу після погроз президента Росії Володимира Путіна застосувати зброю масового ураження.

Про це повідомляє Reuters.

Папа обговорив свій візит до Казахстану з людьми під час аудієнції на площі Святого Петра. Він схвально відгукнувся про цю країну за відмову від ядерної зброї після здобуття нею незалежності 1991 року.

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"Це було мужньо. У той час коли в цій трагічній війні дехто думає про ядерну зброю, що є божевіллям, ця країна від початку сказала "ні" ядерній зброї", – сказав Франциск.

Папа також розповів про розмову з кардиналом Конрадом Краєвським, який потрапив під обстріл під час доставки гуманітарної допомоги на Запоріжжі. Кардинал також відвідав масові поховання в Ізюмі.

"Він (Краєвський – ред.) розповів мені про біль цих людей, дикі дії, жахіття, закатовані тіла, які вони знаходять. Давайте об'єднаємося з цими людьми, такими шляхетними та замученими", – сказав понтифік.

Нагадаємо, 21 вересня Путін заявив, що проти Росії начебто воює "колективний Захід" та пригрозив світу застосуванням ядерної зброї.

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