“Це буде агресія без зброї”: МЗС Франції відреагувало на ініціативу Держдуми Росії

У Франції визнання "Л/ДНР" вважатимуть порушенням суверенітету України.
Міністр закордонних справ Франції Жан Ів Ле Дріан назвав плани Росії щодо визнання “незалежності” псевдодержавних утворень "Л/ДНР" “агресією без зброї”.
Заяву очільника французького зовнішньополітичного відомства у вівторок, 15 лютого, цитує Reuters.
"Якби це було застосовано, то це була б неможлива ситуація і була б своєрідна атака без зброї. Це було б порушенням суверенітету України", - заявив міністр на парламентських слуханнях
Як повідомлялося раніше, депутати Держдуми Російської Федерації підтримали звернення до президента Володимира Путіна з проханням "визнати самопроголошені Донецьку та Луганську народні республіки".
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон особисто закликав президента Росії Володимира Путіна не визнавати незалежними самопроголошені "республіки" Донбасу.
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