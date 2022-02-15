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“Це буде агресія без зброї”: МЗС Франції відреагувало на ініціативу Держдуми Росії

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“Це буде агресія без зброї”: МЗС Франції відреагувало на ініціативу Держдуми Росії

Associated Press

У Франції визнання "Л/ДНР" вважатимуть порушенням суверенітету України.

Міністр закордонних справ Франції Жан Ів Ле Дріан назвав плани Росії щодо визнання “незалежності” псевдодержавних утворень "Л/ДНР" “агресією без зброї”.

Заяву очільника французького зовнішньополітичного відомства у вівторок, 15 лютого,  цитує Reuters.

"Якби це було застосовано, то це була б неможлива ситуація і була б своєрідна атака без зброї. Це було б порушенням суверенітету України", - заявив міністр на парламентських слуханнях

Як повідомлялося раніше, депутати Держдуми Російської Федерації підтримали звернення до президента Володимира Путіна з проханням "визнати самопроголошені Донецьку та Луганську народні республіки".

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон особисто закликав президента Росії Володимира Путіна не визнавати незалежними самопроголошені "республіки" Донбасу. 

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