"Це буде місцем, де відбуватимуться вирішальні події": Боррель прокоментував наступ на Харківщині

Обговорення в США подальшої підтримки України, яке тривало шість місяців, а також затримка з боку ЄС у постачанні боєприпасів, можуть призвести до великих змін на лінії фронту в Україні, ціною яких може стати втрата багатьох життів.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель під час візиту до США, в ході виступу в Інституті Гувера у Стенфордському університеті, передає "Укрінформ".

"Останні новини, які я отримав у щоденній доповіді з Брюсселя, свідчать, що Росія розпочала новий наступ, відкрила новий фронт на північ від Харкова. Я був там за кілька днів до початку війни. Зараз, ймовірно, це буде місцем, де відбуватимуться вирішальні події", – сказав він.

Він висловив жаль, що обговорення в США, щодо подовження підтримки України, забрало в українців шість місяців.

"Ці шість місяців можуть призвести до великих змін на лінії фронту. Останні новини, які я отримав у щоденній доповіді з Брюсселя, свідчать, що Росія розпочала новий наступ, відкрила новий фронт на північ від Харкова. Я був там за кілька днів до початку війни. Зараз, ймовірно, це буде місцем, де відбуватимуться вирішальні події", – сказав Боррель.

Він також зазначив, якщо очільник Кремля Володимир Путін виграє цю війну, він зможе дестабілізувати інші країни Європейського Союзу, які постукали в двері НАТО. Саме так зробили традиційно нейтральні Фінляндія і Швеція, які були твердо переконані: якщо вони хочуть уникнути вторгнення та агресії, найкраще, що вони можуть зробити – це стати членами НАТО.

Боррель впевнений, що Україна потребуватиме підтримки союзників й надалі.

"Якщо ми хочемо, щоб Україна могла чинити спротив, ми маємо робити для неї більше та швидше. Тож ці шість місяців затримки з американською допомогою, і також деяка затримка з нашого боку в постачанні боєприпасів, можуть, на жаль, призвести до змін, які, у багатьох випадках, будуть оплачені втратою життів, багатьох життів", – заявив Боррель.

Він зазначив, що європейці занепокоєні, чи будуть США продовжувати дотримуватися тих самих пріоритетів з безпеки залежно від того, хто прийде до Білого дому.

Він торкнувся теми виборів.

"Це (вибори – ред.) – ваша справа, але це впливатиме на світ, і особливо на нас. Ми дивимося за тим, що може відбутися в США. Тому що нам, європейцям, буде дуже важко самотужки надавати Україні ту підтримку, якої вони потребують, щоб продовжувати свою боротьбу. Я вважаю що ми – Європа і США – маємо потужно продовжувати цю лінію допомоги. Тому що йдеться про нашу безпеку, про мир і стабільність у світі, які нині є ставкою", – наголосив Боррель.

Він нагадав, що більшість країн-членів ЄС, за виключенням "однієї або двох" країн, сприймають російську агресію як екзистенційну загрозу для Європи, особливо ті, що розташовані поблизу кордонів з Росією. ЄС зміг зберегти єдність навколо допомоги для України, та став для неї найбільшим постачальником безпеки. З початку війни, за словами Борреля, допомога ЄС – як цивільна, так і військова, перевищила 96 млрд євро. За цим показником ЄС перевищує навіть США, які залишаються лідерами у наданні військової допомоги.

Нагадаємо, раніше головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель прокоментував так званий мирний план Китаю. Він заявив, що це лише набір бажаних міркувань і думок. Наразі єдиним мирним планом залишається пропозиція України, однак Москва її не прийме.

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