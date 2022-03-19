"Це буде початок нової ери залякування у Східній Європі": Джонсон назвав потенційні цілі Путіна після України

"Це буде початок нової ери залякування у Східній Європі": Джонсон назвав потенційні цілі Путіна після України

Йдеться, зокрема, про такі країни, як Молдова та Грузія.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон впевнений, що у разі поразки України Росія з новою силою почне залякувати Східну Європу.

Про це він повідомив під час виступу на з'їзді Консервативної партії.

Джонсон вважає, що Путін у разі перемоги не зупиниться на Україні, що можливий успіх Кремля обернеться наслідками для Грузії та Молдови. "Це означатиме початок нової ери залякування у Східній Європі - від Балтійського до Чорного морів", – сказав британський прем'єр.

Він також додав, що перемога Путіна стане сигналом для інших агресорів у різних куточках планети. Тому він наголосив, що в Україні зараз настав "поворотний для світу момент".

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