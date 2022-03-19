"Це буде початок нової ери залякування у Східній Європі": Джонсон назвав потенційні цілі Путіна після України

Йдеться, зокрема, про такі країни, як Молдова та Грузія.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон впевнений, що у разі поразки України Росія з новою силою почне залякувати Східну Європу.
Про це він повідомив під час виступу на з'їзді Консервативної партії.
Джонсон вважає, що Путін у разі перемоги не зупиниться на Україні, що можливий успіх Кремля обернеться наслідками для Грузії та Молдови. "Це означатиме початок нової ери залякування у Східній Європі - від Балтійського до Чорного морів", – сказав британський прем'єр.
Він також додав, що перемога Путіна стане сигналом для інших агресорів у різних куточках планети. Тому він наголосив, що в Україні зараз настав "поворотний для світу момент".
Читайте також:
- Що таке Байрактар: основні характеристики, де використовується
- Озброєння ЗСУ
- Що таке NLAW: характеристики, як і де використовують
- Що таке Javelin: характеристики, як і де використовують
- Літаки армії ЗСУ
Вам також може бути цікаво:
- Напад Росії на Україну: як починалось путінське вторгнення
- Що повинен знати кожен українець в умовах війни: правила та поради