"Це буде програш Заходу": американіст припустив, чи можуть США піти на компроміс з Росією

Зараз США та інші наші союзники перебувають на тому етапі, коли в Україну вкладено занадто багато.

Про це ТСН.ua сказав американіст, директор програми "Північна Америка" аналітичного центру "Українська призма" Олександр Краєв.

США не можуть собі дозволити програш України

За словами Краєва, про це говорив Джо Байден торік, коли виступав у Сеулі: Україна і Тайвань – це два фронти однієї війни, війни демократії проти диктатури.

"Тому якщо зараз Штати дозволять Україні програти, якщо Штати і союзники кинуть Україну і Україна, не дай боже, програє, відповідно, це буде програш Заходу. Україна стала символом того, що Захід досі може стримувати Росію, Китай. Захід досі може показувати зуби, передавати озброєння, допомогати іншим країнам перемагати у війнах", – наголосив американіст.

Якщо зараз Україна програє – весь міф про колективний Захід падає. І це той момент у цій новій "холодній війні", який Штати собі допустити категорично не можуть.

"Тому повірити в те, що дійсно Америка готова до якогось компромісу в питанні, коли їм на компроміси іти нереально, невигідно – мені важко в це повірити", – констатував Олександр Краєв.

Раніше в США наголосили, що зараз із Росією не ведуться жодні мирні переговори. Якщо вони й відбудуться, то лише з подання України.

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