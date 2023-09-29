"Це буде складно без нашої підтримки": у Польщі зробили заяву щодо вступу України до ЄС

У Польщі кажуть, що їхня підтримка дуже важлива для України при вступі до ЄС.

Для України буде проблематично у короткостроковій перспективі увійти до ЄС без підтримки країн регіону, зокрема Польщі.

Про це заявив у п’ятницю міністр з європейських питань в уряді Польщі Шимон Шинковський вель Сенк, пише Wgospodarce.

За його словами, на противагу відносинам України та Польщі, у короткостроковій перспективі можна спостерігати розворот України у бік Німеччини.

“Але міжнародну політику потрібно розглядати в середньостроковій або довгостроковій перспективі. Побачимо, як діятиме Україна. На мою думку, якби вона намагалася зробити розворот у бік Німеччини через голови не лише Польщі, а й країн регіону, то це було б помилкою з боку України. Неможливо без підтримки країн регіону, над їхніми головами, швидко ввести Україну до Євросоюзу,- заявив польський міністр.

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Попри це він зауважив, що перемога України у війні з Росією є в національних інтересах Польщі, а підтримка членства України в ЄС з боку Польщі залишатиметься незмінною.

“У ситуації, коли українські політики намагаються дати зрозуміти, що їхні інтереси мають бути вище за інтереси країн ЄС, то ми не можемо погодитися з таким сприйняттям цього питання. Для нас інтереси наших громадян і захист цих інтересів завжди будуть нашим пріоритетом. І це жодним чином не суперечить нашій волі підтримувати Україну”,- наголосив Шинковський вель Сенк.

Конфлікт між Польщею та Україною

Дізнавшись про конфлікт між Україною і Польщею, росіяни "відчули запах крові".

Голова бюро з міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчін Пшидач заявив, що якщо Україна "не захоче дружити з Польщею, нав'язуватися не будемо".

Росія прагне розсварити Україну з країнами-союзницями, до прикладу, із Польщею за допомогою тези, зокрема, про те, що кінець війни прямо залежить від постачання зброї.

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