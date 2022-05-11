“Це була б велика втрата для світу”: Ілон Маск попередив про загрозу зникнення японської нації

“Це була б велика втрата для світу”: Ілон Маск попередив про загрозу зникнення японської нації

Американський мільярдер стривожений тим, як різко зменшується населення в Японії через зниження народжуваності.

Американський підприємець, голова компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск висловив стурбованість через загрозу зникнення японської нації. Минулого року населення цієї країни скоротилося на рекордні 644 тисячі осіб.

Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter.

“Розумію ризик сказати очевидне, та якщо щось не зміниться і рівень народжуваності не перевищить рівень смертності, Японія зрештою перестане існувати. Це була б велика втрата для світу”, – зауважив Ілон Маск.

At risk of stating the obvious, unless something changes to cause the birth rate to exceed the death rate, Japan will eventually cease to exist. This would be a great loss for the world. — Elon Musk (@elonmusk) May 7, 2022

У такий спосіб Маск відреагував на дані японського уряду, які демонструють, що населення Японії скоротилося одинадцятий раз поспіль і минулого року це скорочення встановило рекорд - 644 тисячі осіб.

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Загалом минулого року в країні проживало 125 мільйонів людей.

Нагадаємо, Засновник компанії SpaceX Ілон Маск після розриву стосунків зі своєю коханою і матір'ю його шостої дитини, співачкою Grimes недовго був на самоті та закрутив новий роман - із акторкою, яка на 23 роки молодша за бізнес-магната.

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