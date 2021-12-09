Це була спецоперація КДБ: диспетчер аеропорту у Мінську втік з Білорусі і розповів, як садили літак Ryanair

Це була спецоперація КДБ: диспетчер аеропорту у Мінську втік з Білорусі і розповів, як садили літак Ryanair

Він надав докази, що примусове приземлення організувала білоруська розвідка.

Примусова посадка літака Ryanair у Мінську у травні цього року, на борту якого перебував білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич, була спецоперацією КДБ, а повідомлення про начебто замінування було хибним.

Про це, як пише The New York Times із посиланням на джерела у європейських владних структурах, розповів диспетчер мінського летовища Олег Галегов, який наразі втік з Білорусі до Польщі.

Зазначається, що після втечі з Мінська він надав докладні та беззаперечні докази того, що рейс Ryanair посадили примусово в рамках операції із захоплення Протасевича, організованої розвідувальною службою Білорусі.

Своєю чергою директор Департаменту національної безпеки Польщі Станіслав Зарін повідомив, що їм вдалося "отримати розповідь прямого свідка тих подій з вежі управління повітряним рухом у Мінську". Вона свідчить про те, що у момент посадки літака на диспетчерській вежі перебував офіцер білоруського управління розвідки та безпеки КДБ, який "у вирішальний момент взяв під контроль авіадиспетчера".

Завданням же авіадиспетчера Олега Галегова було повідомити пілота літака Ryanair, що на борту закладена бомба, і що він повинен зупинити подорож до Вільнюса та приземлитися в Мінську з міркувань безпеки.

The New York Times також повіжомило, що незалежне білоруське видання "Наша Нива", веб-сайт якого заблоковано режимом Лукашенко, у липні у своєму Telegram-каналі писало, що авіадисптчер Галегов у червні пішов у відпустку і відтоді його ніхто не бачив. Начебто він поїхав до рідної Грузії, звідки і є родом, а у Мінську жив і працював, бо одружився з білорускою.

Нагадаємо, 23 травня пасажирський рейс, який летів з Афін у Вільнюс, змусили сісти у Мінську – тоді затримали білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича та його подругу росіянку Софію Сапегу.

Роман Протасевич – активний учасник акцій проти Лукашенка. Режим оголосив журналіста у міжнародний розшук. Його звинувачують в екстремізмі та тероризмі, максимальне покарання за таке в Білорусі - це смертна кара. Протасевич неодноразово заявляв, що за ним стежать. Наразі він перебуває у Мінську під домашнім арештом.